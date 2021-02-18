أطعمة لا تعرفها تعزز قوة وصحة الكبد

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

تعزز بعض أنواع الأطعمة صحة وقوة الكبد وتدعمه للقيام بوظائفه في تنقية الجسم وإزالة السموم، ولاشك أن كبد الإنسان من أهم الأعضاء الحيوية داخل الجسد، فالكبد يقوم بالعديد من المهام التي تضمن استمرار الحياة بالنسبة للبشر، ولعل من أهمها التخلص من السموم ونفايات الخلايا وتنظيم مستوى السكر في الدم.



ولهذا وبسبب أهمية دور الكبد في حياة البشر نستعرض فيما يلي أهم الأطعمة التي ترفع وتعزز من قوة وكفاءة الكبد وصحته للقيام بوظائفه بصورة مثالية..

الشاي الأخضر

يساعد الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر في إزالة الفضلات الضارة من الجسم، وتشير دراسة إلى أن "الكاتشين"، وهو مكون أساسي في الشاي الأخضر، يعتقد أنه يعزز صحة الكبد، علاوة على ذلك، فإن الشاي الأخضر يزيل السموم من الجسم ويزيل المواد الضارة بالصحة.

الكركم

الكركم هو أحد أكثر التوابل استخدامًا في المطبخ الهندي. وتشتهر هذه التوابل الذهبية القديمة بخصائصها العلاجية.

يُعتقد أن محتوى الكركمين في الكركم مكون مثالي لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد. وينصح بإضافة الكركم إلى نظامك الغذائي اليومي لتقوية الكبد.

زيت الزيتون

على الرغم من وجود الكثير من الزيوت المفيدة للصحة، فإن زيت الزيتون على وجه الخصوص معروف بمنع ترسب الدهون في الكبد. علاوة على ذلك، يساعد هذا الزيت في إزالة النفايات السامة من الجسم.

الخضروات الورقية

الخضروات الورقية مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط واللفت والخس وغيرها تحتوي على الجلوتاثيون. إذ يحفز هذا المركب بدوره أنزيمات تطهير السموم في الكبد، وبالتالي، فإن الاستهلاك المنتظم لهذه الخضار سيعزز صحة الكبد.

التوت

التوت، مثل العنب البري والتوت البري، يحمي الكبد من التلف. وتحتوي هذه الفاكهة على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين والتي تحمي العضو وتزيد من مستوى المناعة.