ما هي أولى علامات الخرف؟

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

كشف أخصائي طب الأعصاب فيكتور شاخنوفيتش، أولى علامات الخرف، مشيراً إلى أن هذا المرض مرتبط بانخفاض مرونة جدران الأوعية الدموية، لذلك يجب الاهتمام بحالتها دائما.



وقال شاخنوفيتش في حديث تلفزيوني: "المرونة معرفة مستوى الكوليسترول ومستوى لزوجة الدم، وكذلك التمثيل الغذائي للدهون ودرجة تخثر الدم لدى الشخص، وعند اكتشاف تغيرات ما، يجب مراجعة طبيب الأعصاب، الذي عليه تشخيص السبب".

واضاف، هذه التحاليل يجب إجراؤها في عمر 35-40 سنة. بحسب "روسيا اليوم".

وكشف شاخنوفيتش، العوامل التي يجب الانتباه لها وهي عدم استقرار مستوى ضغط الدم، والنسيان، إذا كان الشخص لا يستطيع أن يتذكر أين وضع الشيء المطلوب.

وعلاوة على هذا، اتضح أن الزهايمر والخرف، هما مرضان مختلفان. مرض الزهايمر، وراثي، والمسؤول عنه جين ينتقل وراثيا. مضيفاً، حتى الآن لا يوجد بلد في العالم تمكّن من ابتكار طريقة للوقاية منه.