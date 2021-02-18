شكرا لقرائتكم خبر عن يتضمن السلالات الجديدة .. علماء يتوصلون لأول اختبار موحد لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

نجح علماء في مركز العدوى والمناعة (CII) في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا الأميركية وجامعة سون يات سين الصينية، في الوصول إلى اختبار موحد للأجسام المضادة شديدة الحساسية للعدوى بجميع فيروسات كورونا البشرية المعروفة، بما في ذلك المتغيرات الجديدة من الفيروس .

ويسمح هذا الاختبار بتطوير اختبارات للتمييز بين الاستجابات المناعية بسبب العدوى والتطعيم، حيث يتكون الاختبار الجديد المسمى (ببتيدHCoV – ) من 3 ملايين علامة مناعية على شريحة زجاجية، تغطي بروتينات جميع فيروسات كورونا البشرية المعروفة، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد ، بحسب صحيفة الشرق الأوسط .

وبالتعاون مع فريق في جامعة سون يات سين الصينية، حدد باحثو المركز 29 توقيعاً مناعياً خاصاً بفيروس كورونا المستجد، وتوفر هذه التوقيعات الجينية (الببتيدات) مخططاً للاختبارات التي سيتم استخدامها للتشخيص والمراقبة، والتي تتجاوز الأخطاء الحالية.