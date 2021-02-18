شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة صحية تزيد من خطر الوفاة 9 مرات عند الإصابة بكورونا.. احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة بحثية نشرت في مجلة طب أمراض اللثة السريرية أن حالة شائعة يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا بتسع مرات، حيث وجدت أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة هم أكثر عرضة للوفاة بتسعة أضعاف من كورونا، وفقا لتقرير لموقع timesofindia.

لاحظت الدراسة 568 شخصًا مصابًا بـفيروس كورونا تم تشخيص إصابتهم بالعدوى بين فبراير ويوليو من العام الماضي أثناء النظر إلى هؤلاء المرضى ، لاحظ الخبراء أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة كانوا أكثر عرضة للوفاة من العدوى حتى المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة، والذين لم يموتوا كانوا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة من فيروس كورونا.



امراض اللثه

وفقًا لنتائج الدراسة ، كان من المرجح أن يتم قبول المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة في وحدات العناية المركزة بنسبة 3.5 مرة ، و 4.5 مرات أكثر عرضة للحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي.

كيف يمكن لأمراض اللثة أن تعرضك للخطر؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن أمراض اللثة تسبب التهاب اللثة والعظام المحيطة بالأسنان يمكن أن ينتشر الالتهاب في الجسم كله إذا لم يتم علاجه في الوقت المحدد، وتؤدي عدوى الفيروس التاجي أيضًا إلى الالتهاب ويعتقد الخبراء أن هذا المزيج يمكن أن يفسر ارتفاع مخاطر حدوث مضاعفات لمرضى كورونا المصابين بأمراض اللثة، تم العثور على علامات الدم التي تشير إلى وجود التهاب في الجسم أعلى في مرضى كورونا المصابين بأمراض اللثة من أولئك الذين لا يعانون منها.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الالتهاب في تجويف الفم يمكن أن يفتح الباب أمام عدوى فيروس كورونا لتصبح أكثر عنفًا وبالتالي ، يجب أن تكون العناية بالفم المناسبة جزءًا من التوصيات الصحية لتقليل خطر الإصابة بـكورونا.

علامات التحذير من أمراض اللثة

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن علامة التحذير من أمراض اللثة تشمل الذوق السيئ ورائحة الفم الكريهة التي لا تزول ويشمل أيضًا المضغ المؤلم ، والأسنان الرخوة والحساسة ، واللثة الحمراء ، وتورم اللثة ، واللثة الرقيقة والنزيف.

يمكنك ملاحظة التغيير في الطريقة التي تتلاءم بها أسنانك معًا عند العض وبالتالي ، إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات ، فيجب عليك زيارة طبيب أسنانك لإجراء فحص طبي، العوامل الشائعة مثل التدخين والسكري وسوء نظافة الفم والإجهاد والأدوية والتغيرات الهرمونية هي عوامل خطر شائعة يمكن أن تؤدي إلى أمراض اللثة.