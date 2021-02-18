شكرا لقرائتكم خبر عن الصين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الصين، اليوم الخميس، على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصينى لكورونا، حيث أعطت وزيرة الغذاء والصحة البروفيسور صوفيا تشان سيو تشى الإذن النهائى بعد يومين من تقديم الخبراء المشورة للحكومة بالإجماع على الاستخدام العاجل للقاح المحلى الصنع سينوفاك على الرغم من المخاوف من التعجل فى اتخاذ القرار.



اللقاح الصينى

ووفقا لتقرير لصحيفة south china post الصينية، قالت لجنة اللقاح إنه لا توجد حاجة للحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية أولاً، حيث أظهرت نتائج التجارب السريرية أن اللقاح يفى بالفعل بالحد الأدنى من المعايير التى حددتها الهيئة العالمية.

ومن المتوقع أن يقدم تشان وسكرتير الخدمة المدنية باتريك نيب تاك كوين مزيدًا من التفاصيل حول برنامج التطعيم فى المدينة فى مؤتمر صحفى بعد ظهر اليوم، حسبما أفاد مصدر مطلع على الوضع.

فى حين قال نيب سابقًا إن بدء البرنامج سيتم تأجيله حتى مارس، فإن الوصول الوشيك للدفعة الأولى من لقاح سينوفاك والذى قد يكون فى هونج كونج فى وقت مبكر من يوم الجمعة قد يعنى زيادة هذا الجدول الزمنى.

وأظهرت البيانات الجديدة التى قدمتها شركة الأدوية البيولوجية بناءً على طلب اللجنة الاستشارية الحكومية الأسبوع الماضى معدل كفاءة إجمالى يصل إلى 62.3% بعد الجرعة الثانية، وقال مستشارو اللجنة إن فاعلية الدواء فاقت المخاطر على الرغم من المخاوف من أنها لم تكن فعالة كما هو متوقع.

ةوافقت السلطات بالفعل على لقاح Pfizer-BioNTech ، الذى تبلغ فاعليته نحو 95%، ومن المقرر أن تصل الشحنات الأولى من تلك اللكمات فى أواخر فبراير، وقد تم إخبار هونج كونج سابقًا أنه سيسمح لهم باختيار الدواء الذى يجب تناوله.