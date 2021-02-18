كورونا حول العالم.. الوفيات تقترب من 2.5 مليون وإصابات جديدة بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 110 ملايين و435 ألفا و534 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و441 ألفا و43 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 85 مليونا و328 ألفا و20 حالة.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم:





11 إصابة جديدة في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين إنها سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، وذلك ارتفاعا من 7 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وسجلت الصين 20 حالة إصابة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 6 حالات في اليوم السابق، ولا تصنف الصين الإصابات التي لا تظهر عليها الأعراض على أنها حالات مؤكدة.

وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين‭‭‭ ‬‬‬بلغ حتى الآن 89806 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





49 وفاة جديدة في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة وذلك مقابل 633 إصابة و51 وفاة، الأربعاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى الأربعاء هو 175677 حالة من ضمنهم 136081 حالة تم شفاؤها و10150 حالة وفاة.





621 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 85 ألفا و567 مصابا، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 6 وفيات إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1544





9 آلاف إصابة جديدة في المكسيك

قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 8988 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1075 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و13 ألفا و563 والوفيات إلى 177 ألفا و61.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للإصابات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المسجلة.



