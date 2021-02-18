شكرا لقرائتكم صدمة من الصحة العالمية.. 13 سلالة لكورونا قبل أول ظهور! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منذ ظهور فيروس كورونا المستجد أواخر ديسمبر من عام 2019، وحتى اليوم، تستمر سلسلة المفاجآت القادمة من ووهان بالخروج للعلن، خصوصاً بعد وصول فريق منظمة الصحة العالمية لمسقط رأس الوباء وفتح التحقيق.

وفي جديد الأبحاث التي يجريها المحققون الباحثون في أصول الوباء في الصين، أنهم اكتشفوا علامات تشير إلى أن تفشي الفيروس كان أوسع بكثير في ووهان في تلك الفترة مما كان يعتقد سابقًا، ما جعلهم يسابقون الزمن من أجل الوصول إلى مئات الآلاف من عينات الدم من المدينة التي لم تسمح لهم الصين بفحصها حتى الآن.

فقد أوضح المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة العالمية، بيتر بن امباريك، في مقابلة مُطولة مع شبكة CNN، أن البعثة وجدت عدة علامات على انتشار في 2019 على نطاق أوسع، بما في ذلك المنشأ الأول حيث كان هناك أكثر من 12 سلالة من الفيروس في ووهان بالفعل في ديسمبر/كانون الأول، حيث تأكد الفريق بعد فرصة أتيحت له للتحدث إلى أول مريض قال المسؤولون الصينيون إنه حمل الإصابة، وهو عامل في مكتب بالأربعينيات من عمره، وليس لديه سجل سفر ملحوظ، في 8 ديسمبر/كانون الأول.

انتشار قبل التاريخ المعروف

ولهذه المعلومة أهمية بالغة، فبحسب الفريق، قد يؤدي الظهور البطيء للبيانات الأكثر تفصيلاً والتي تم جمعها حول رحلة منظمة الصحة إلى الصين إلى زيادة المخاوف التي أعرب عنها علماء آخرون يدرسون أصول المرض من احتمال انتشاره في الصين قبل فترة طويلة من ظهوره الرسمي الأول في منتصف ديسمبر.

أفراد الأمن في ثياب مدنية خارج مركز ووهان للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قبل وصول فريق منظمة الصحة العالمية يوم 1 فبراير

فقد أشار امباريك إلى أن الفيروس كان ينتشر على نطاق واسع في ووهان في ديسمبر، وهو اكتشاف جديد، مضيفاً أن العلماء الصينيين قدموا للفريق 174 حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان وحولها في ديسمبر/كانون الأول 2019. وهو ما يعني أن المرض قد يصيب ما يقدر بأكثر من 1000 شخص في المدينة في ذلك الشهر.

أدلة قيّمة

كما شرح أن الفريق وسّع من نوع المادة الوراثية للفيروس التي فحصها من حالات الإصابة المبكرة بفيروس كورونا، موضحاً أن ذلك سمح لهم بالنظر إلى عينات جينية جزئية، بدلاً من مجرد عينات كاملة، ومنه تمكنوا من جمع 13 تسلسلًا وراثيًا مختلفًا لفيروس كورونا لأول مرة اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2019.

أفراد الأمن في ثياب مدنية خارج مركز ووهان للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قبل وصول فريق منظمة الصحة العالمية يوم 1 فبراير

ويمكن أن توفر التسلسلات، إذا تم فحصها مع بيانات المرضى الأوسع في الصين عبر 2019، أدلة قيمة حول الجغرافيا وتوقيت تفشي المرض قبل هذه الفترة، والتي يمكن أن تتواجد في سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان، الذي يُعتقد أنه لعب دوراً في انتشار الفيروس لأول مرة، وأيضاً في أماكن أخرى.

13 سلالة قبل ديسمبر 2019!

ورفض امباريك استخلاص استنتاجات حول ما يمكن أن تعنيه السلالات الـ 13 لتاريخ المرض قبل ديسمبر، إلا أن اكتشاف العديد من المتغيرات المحتملة المختلفة للفيروس قد يشير إلى أنه كان ينتشر لفترة أطول من ذلك الشهر فقط، كما اقترح بعض علماء الفيروسات سابقًا. من المحتمل أن تكون هذه المادة الوراثية أول دليل مادي يظهر دوليًا لدعم مثل هذه النظرية، حيث تعتبر التغييرات في التركيب الجيني للفيروس شائعة وغير ضارة في العادة، وتحدث بمرور الوقت مع انتقال المرض وتكاثره بين البشر أو الحيوانات.

من مركز ووهان للسيطرة على الأمراض والوقاية منها

كما لفت إلى أن هناك حوالي 200 ألف عينة متوفرة هناك مؤمنة الآن ويمكن استخدامها لمجموعة جديدة من الدراسات، ذاكراً أن بعض عينات الاختبارات البيولوجية الأخرى التي ربما أثبتت فائدتها خلال مهمة ووهان، لم تكن متاحة لهم أيضا، وأشار إلى أنه تم التخلص من الكثير من العينات بعد بضعة أشهر أو أسابيع، اعتمادًا على الغرض من سبب أخذها.

يشار إلى أن الصين لطالما تعهدت بالشفافية في تحقيق منظمة الصحة العالمية، وقد قالت السفارة الصينية في أميركا رداً على انتقادات الولايات المتحدة بضرورة توفير الوصول إلى بياناتها الأولية السابقة، إن ما فعلته أميركا في السنوات الأخيرة ألحق أضرارا بالغة بالتعاون الدولي بشأن كوفيد19، وسط تأملات من الصحة العالمية في العودة إلى ووهان لمواصلة التحقيقات.

إلا أن الولايات المتحدة أعربت عن خشيتها من أن تكون السلطات الصينية تقاعست عن إعطاء كافة المعلومات إلى المحققين أو تدخلت بشكل أو بآخر.