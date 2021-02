شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: السمنة لدى المصابين بـ"كورونا" تساعد على انتشار الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتشر فيروس كورونا، وهو الفيروس المسبب لمرض الفيروس التاجي كوفيد 19 ، بشكل أساسي من خلال الرذاذ التنفسي والهباء الجوي عندما يسعل الشخص ويعطس ويتحدث ويتنفس.

وتشير الأبحاث الجديدة في الهباء الجوي إلى أن الزفير أحد العوامل الحاسمة في أحداث الانتقال هذه وغيرها هو ميل بعض الأفراد إلى إخراج أعداد كبيرة من قطرات الجهاز التنفسي الصغيرة.



بعض الأشخاص ناشرون لفيروس كورونا

أظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences ، أن الأشخاص الأكبر سنًا الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من عدوى كورونا الحادة يطلقون المزيد من الهباء الجوي، مما يزيد من إمكانية انتقال الفيروس.

يعتقد الباحثون أن فهم مصدر قطيرات الجهاز التنفسي وتباينه يمكن أن يساعد في تقليل انتقال كوفيد 19 بشكل فعال.

توليد قطرات الجهاز التنفسي

يحدث توليد الرذاذ التنفسي في الزفير نتيجة لقوة تدفق الهواء السريع في الشعب الهوائية العلوية التي تنشأ عندما يسعل الشخص ويعطس ويتنفس ويتحدث، وخلال ذروة تدفق الشهيق أثناء التنفس الطبيعي ، يرتفع الهواء في القصبة الهوائية بينما يمكن أن تحقق القصبات الهوائية في الدماغ سرعات مضطربة.

يمكن أن يؤدي صعود الهواء الذي يمر عبر الطبقة الرقيقة من المخاط الذي يبطن المسالك الهوائية إلى تفتيت سطح المخاط إلى قطرات صغيرة. يعتمد حجم القطيرات وتوليدها على بعض العوامل ، بما في ذلك التوتر السطحي ولزوجة السطح.

دراسة لتقيم مستوى الزفير على عدوى كورونا

لتحديد ما إذا كانت عدوى كورونا وعوامل أخرى مرتبطة بمخاطر شدة العدوى ومستوى القطيرات المحمولة جواً، أجرى الباحثون دراستين على الرئيسيات البشرية وغير البشرية ، تضمنت الدراسة تقييم تنفس الزفير لـ 194 مشاركًا في موقعين لتقييم اختلافات جسيم الزفير لدى البشر.

أثناء الإصابة بـ كورونا، لاحظ الباحثون أن عددًا كبيرًا للغاية من رذاذ الزفير قد لوحظ في المشاركين المصابين في اليومين الثامن والتاسع بعد ظهور الأعراض، وبحلول اليوم العاشر والحادي عشر ، انخفض عدد قطرات الزفير.

وخلص الفريق إلى أنه خلال ذروة الإصابة، يزداد عدد القطرات التي يزفرها الشخص المصاب ثم ينخفض ​​بعد ذلك.

فيما يتعلق بالسمنة ، وجد الفريق أن الميل لتوليد قطرات تنفسية يزداد مع زيادة مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وبالتالي ، يمكن أن تكون السمنة من المخاطر المعترف بها لنقل الفيروس للآخرين من خلال الرذاذ التنفسي الزفير.

قد يكون العمر أيضًا عاملاً في انتقال الفيروس، حيث يزيد اختلاط القطرات في الممرات الهوائية من ميل عدوى مجرى الهواء العلوي إلى الانتقال إلى عمق أكبر في الرئتين، كما أنه يزيد من احتمال طرد الهباء الجوي إلى البيئة وانتقال العدوى.

مع استمرار انتشار الوباء ، ركزت البلدان والوكالات الصحية على اللقاحات والعلاجات، ومع ذلك ، من المهم أيضًا التركيز على استراتيجيات التخفيف لمكافحة الفيروس.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أنه أثناء انتظار دواء فعال كورونا ، يمكن للمجتمع العلمي التركيز على إدارة الفيروس من خلال استعادة وظيفة حاجز المخاط في بطانة مجرى الهواء.