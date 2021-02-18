شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة دنماركية: التمارين الرياضية تساعدك فى التحكم بشهيتك وخسارة وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلم إنقاص الوزن من التحديات التي تواجه الكثيرين الذين يعانون من الوزن الزائد، وبرغم ظهور العديد من الأنظمة الصحية التي تساعد على خسارة الوزن، إلا أن الاستمرار على اتباعها يعد تحديا جديدا أيضا، لذا يلجأ المصابون بالسمنة الى تناول الأدوية والعقاقير التي تستهدف تقليل الشهية.



دراسة تكشف التمارين الرياضية تساعد فى ضبط هرمون الشهية

ووفقا لدراسة جديدة صادرة عن جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، توصلت إلى أن هناك هرمون معين داخل جسمك يمكن من خلال التحكم في شهتك ومواجهة مخاطر السمنة، هذا الهرمون المعروف بهرمون GDF15 يمكن من خلال ضبط مستوياته التحكم في مستوى شهيتك، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس.

وتوصلت الدراسة الى أن الجسم ينتج كميات كبيرة من GDF15 خلال نوبات طويلة من التمرينات القوية، نظرا لأنها تعطى إشارات لجسمك بأنها إجهاد فسيولوجي، مما يعمل على السيطرة على شهيتك.

وتركز الدراسة على الاختلافات المركزية بين هرمون GDF15 الذي يعطى كدواء لضبط الشهية، الذي يتم إطلاقه بشكل طبيعي استجابة للتمرين القوي، مما يعمل على تنظيم الشهية وتوازن الطاقة، مع الآثار المترتبة على دوره كدواء محتمل لمكافحة السمنة.

وأوضحت الدراسة أن الظروف الفسيولوجية تشير إلى أن هرمون GDF15 يعمل كمنظم لتجديد طاقة جسمك، بالإضافة الى فوائده في تنظيم الشهية إلا أنه قد يجعلك تشعر بالغثيان والمرض.

وتناولت الدراسة أيضا بعض العقاقير التي تعمل على زيادة مستويات هرمون GDF15، أبرزها عقار الميتفورمين الذى يعمل على تعزيز فقدان الوزن عن طريق زيادة مستوياته.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التمرين المطول الذي يزيد عن ساعتين يؤدي إلى زيادة من أربعة إلى خمسة أضعاف في دوران GDF15 ، الأمر الذى يساعدك على إنقاص وزنك.