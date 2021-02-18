شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية لـ "مخلل الملفوف".. يدعم الجهاز الهضمى ويعزز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مخلل الملفوف من أشهر الأكلات الشعبية، فهى غنية بكمية كبيرة من حمض اللاكتيك والتيرامين إلى جانب الفيتامينات مثل A و B و K و C، والمعادن مثل الحديد والفولات والبوتاسيوم والكالسيوم وقليل من السعرات الحرارية، بحسب ما ذكر موقع boldsky في هذا التقرير نتعرف على فوائد مخلل الملفوف على صحة الجسم وهى:

يقلل خطر الإصابة بمرض السكري

الأطعمة المخمرة لها آثار إيجابية على الوقاية من التهاب الجلد التأتبي والتعامل معه، أظهرت دراسة أن تناول مخلل الملفوف مرتبط بانخفاض انتشار التهاب الجلد.

و وجود الأحماض الدهنية وأحماض اللبنيك في الأطعمة المخمرة لها إمكانات تعزيز الصحة، قد يساعد في إدارة أو الوقاية من اضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، وترجع الخاصية المضادة في مخلل الملفوف بشكل أساسي إلى الأنشطة المضادة للأكسدة لهذه الأحماض.

يعالج ارتفاع ضغط الدم

يرتبط محتوى الصوديوم المنخفض في مخلل الملفوف بانخفاض معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ثانيًا، المركبات النشطة بيولوجيا في مخلل تمتلك تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة لتصلب الشرايين والتي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وإدارة ارتفاع ضغط الدم. كما يساعد فيتامين ك الموجود في هذا العنصر الغذائي في دعم صحة القلب.

يدعم الجهاز الهضمي

قد يساعد فائض البروبيوتيك والألياف الحيوية الموجودة في مخلل الملفوف في تحسين صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الحالات ذات الصلة مثل الإسهال والإمساك، قد يساعد أيضًا في إنشاء ميكروبيوم أمعاء صحي ومتوازن قد يساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

صحة العظام

يحتوي مخلل الملفوف على كمية جيدة من ميناكينون أو فيتامين K2 ، وهو أحد الأشكال الثلاثة لفيتامين K الموجود بشكل خاص في المواد الغذائية المخمرة، ترتبط هذه المغذيات بتحسين صحة العظام وقد تساعد في منع الأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام وضعف العظام.

تعزيز المناعة

يحتوي الطعام مخلل ملفوف على الكائنات الحية الدقيقة والعناصر الغذائية الحيوية مثل فيتامين سي الذي يساعد على تعزيز المناعة عن طريق تحسين صحة الأمعاء ويحفز إنتاج الأجسام المضادة الطبيعية.