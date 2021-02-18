صحة ورشاقة

هل ممارسة الرياضة تحميك من سرطان البروستاتا؟ دراسة توضح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هل ممارسة تحميك من سرطان البروستاتا؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة التمارين تحميك من العديد من الأمراض، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحمى قلبك والعديد من أعضاء جسمك، وبخلاف فوائد الرياضة على صحة قلبك وعقلك وتحسن حالتك المزاجية، أظهرت دراسة جديدة صادرة عن جامعة إديث كوان الاسترالية، عن فوائد الرياضة أيضا على الصحة الجنسية للرجال.

20170709053607367.jpg

وأظهرت الدراسة التي نشرت في موقع ميديكال اكسبريس، عن تأثيرها الايجابى للحماية من الإصابة بسرطان البروستاتا، وتخفيف أعراض الاكتئاب والقلق الذي يتعرض اليها المصابين بعد اكتشاف الإصابة بأورام البروستاتا.

وقالت الدراسة إن واحدا من كل أربعة رجال يعانوا من  القلق قبل أو بعد علاج سرطان البروستاتا، في حين تبين أن واحد من كل خمسة رجال يعانى أيضا من الاكتئاب، بعد الإصابة أيضا كأبرز الاضطرابات النفسية لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا الذين يخضعون لعلاج يعتمد على الحرمان  من هرمون الأندروجين .

eb68f58f8f.jpg

واختار الباحثون بشكل عشوائي 135 مريضًا بسرطان البروستاتا تتراوح أعمارهم بين 43-90 عامًا، الذين استمروا على ممارسة التمارين الرياضية مرتين أسبوعيًا لمدة 12 شهرًا.، والتي ساهمت في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق خلال رحلة المرض وبالتالي زيادة المقاومة ضد معركتهم مع السرطان.

 

و سرطان البروستاتا هو من أكثر أنواع الورام شيوعا عند الذكور،  وتكمن خطورة المرض في المضاعفات النفسية التي يتعرض إليها المصابين الذين يعانوا من القلق والتوتر، فضلا عن بعض الأعراض الجانبية، بما في ذلك مشاكل في التحكم بالمثانة  والضعف الجنسي.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا