شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيب غنى بثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة عن العنب.. تعرف على فوائدهما لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العنب من الفواكه التي تقدم العديد من الفوائد الهامة للصحة، والزبيب عبارة عن عنب مجفف ويتم إنتاجه في العديد من مناطق العالم ، الاختلاف الوحيد الأكثر أهمية بين العنب والزبيب هو محتوى الماء فيهما، يحتوي العنب على محتوى مائي أكثر مقارنة بالزبيب.

ووفقا لتقرير لموقع time now news الزبيب عبارة عن عنب يتم تجفيفه لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أما العنب الخام فيحتوى على 80.54٪ ماء بينما يحتوي الزبيب على 15.43٪ ماء، يحتوي الزبيب على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة مقارنة بالعنب، وتعزز مضادات الأكسدة صحة جيدة وتضمن نمو جسمك.

فوائد العنب

تساعد العناصر الغذائية الموجودة في العنب في علاج مشاكل العين.

يساعد في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الحالات الصحية.

إنها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

فوائد الزبيب

الزبيب مصدر جيد للألياف ويساعد في المساعدة على الهضم والمشاكل المتعلقة بالأمعاء.

له خصائص مضادة للالتهابات مفيدة لصحتك.

الزبيب صحي للأمعاء.

أظهرت أبحاث حديثة فائدة العنب في الوقاية من الأضرار التي قد تلحق بالجلد نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن التعرض للشمس، وذلك من خلال تجارب أجريت على مجموعة من الفئران والأشخاص ايضًا، وفقًا لما ذكره موقع "medicalxpress"، ووفقًا لبحث نُشر فى مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن 19 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة حصلوا على زيادة بنسبة 74.8 فى المائة من الحماية الطبيعية للجلد عند تناولهم كمية جيدة من العنب المجفف لمدة 14 يومًا.

وجدت الدراسة أن العنب يحتوى على مجموعة من المركبات الطبيعية وتعرف بـ"البوليفينول" والتى تساعد فى تقليل أضرار الأشعة فوق البنفسجية الحادة على الجلد وهو ما تم إثباته سابقًا فى نماذج أجريت على الفئران أيضًا.

وأشارت نتائج الأبحاث الحديثة إلى أن تناول كمية مناسبة من العنب له تأثير مفيد جدًا فى حماية الجلد وتفادى الضرر اللاحق به نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة، حيث أن العنب يحتوى على خصائص مضادة للالتهاب.