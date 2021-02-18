محمد الفلاح - وزيرة إماراتية بقائمة تايم لأكثر 100 شخص تأثيرا في العالم

الخميس 18 فبراير 2021

كشفت مجلة تايم الأمريكية، الأربعاء، قائمتها السنوية لأكثر 100 شخص تأثيراً في العالم لعام 2021، وتضمنت اسم سارة الأميري وزير الدولة للعلوم المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، قائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".



ونقلت المجلة عن سارة الأميري قولها: "نجاح "مسبار الأمل" كان مؤشراً على كل ما تطمح الإمارات إلى تحقيقه في الـ50 عاماً المقبلة، حيث تواصل الإمارات تنويع اقتصادها والبناء على براعتها التكنولوجية".

وأشار جيفري كلوجر الصحفي بالمجلة إلى أن سارة الأميري، الباحثة الرئيسية في المشروع، على رأس فريق مكون من 80% من النساء، ساهم في جهود إرسال مركبة فضائية إلى المريخ، وهو إنجاز بارز منذ أكثر من 6 سنوات.

تضمنت القائمة شخصيات رائدة في مجالات السياسية والعلم والصحة والرياضة والفن والموسيقى، من بينها: "سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا وفانيسا ناكاتي الناشطة الأوغندية في مجال المناخ، ولينا هيدالجو السياسية الأمريكية، وإيفون آكي ساوير عمدة فريتاون، بسيراليون".

وقال إدوارد فيلسنتال رئيس تحرير مجلة "تايمز": "قائمة هذا العام ركزت على القادة الشباب دون أن تحدد سناً معينة، وهو إقرار بأن الصعود يمكن أن يبدأ في أي عمر".

وتضمنت القائمة هذا العام 54 امرأة، بينهن: فيبي بريدجرز، وماريا راجا، وآنا دي أرماس، وجانجا جارنبريت، وفلورنس بوي، وكليمنتين جاكوبي، وأنيا تايلور جوي، وجو نينجينج، وسهلا الوايلي، وشيرا هاس، وغيرهم.