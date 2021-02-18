شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ما بعد الإجهاض.. النوم الجيد واتباع نظام غذائى صحى ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم أن تعتنى المرأة بصحتها النفسية والجسدية بعد تجربة الإجهاض وفقدان جنينها، حتى لا يتطور الأمر لحد الإصابة بالاكتئاب، حيث تحتاج المرأة فى تلك المرحلة للدعم العاطفى من المقربين لها، كما يمكنها التحدث إلى الطبيب الخاص لها للحصول على نصائح مفيدة للتعافى واجتياز هذه الفترة الصعبة، وهناك بعض الطرق من أجل التعافى بعد الإجهاض، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1- أخذ قسط من الراحة

يجب على المرأة بعد الإجهاض الحصول على القسط الكافى من الراحة الجسدية والنوم من أجل التعافى بشكل سريع، فقد تعانى من الأرق لشعورك بمرارة فقدان جنينك، ولكن حاولى تناول الحليب الدافئ ليلًا لأنه سيساعدك على النوم بشكل أفضل.

2- اتباع نظام غذائى صحى

يجب الاهتمام بتناول الحديد والكالسيوم فى فترة التعافى من أجل استعادة صحتك الجسدية بشكل أفضل، فلا داعى لحرمان نفسك من الطعام لمجرد شعورك بالحزن مع مراعاة اتباع نظام غذائى صحى وتناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والغنية بالبروتينات والكربوهيدرات والألياف والدهون وجميع الفيتامينات والمعادن الهامة الأخرى، كما لابد من شرب الكثير من السوائل للحفاظ على رطوبتك.

3- تجنب الجماع لعدة أسابيع

نصيحة أخرى يقدمها العديد من الخبراء هى ضرورة تجنب الجماع لبضعة أسابيع بعد الإجهاض، خاصة أن النزيف أحد الأضرار التى تلحق بالمرأة بعد الإجهاض لذلك لابد من تجنب الجماع والتفكير فى إنجاب طفل حتى التعافى بشكل نهائى.

4- التحدث إلى شريك حياتك

يجب أن تتحدثى إلى المقربين منك وخاصة شريك حياتك لأن هذه الخسارة ليست فردية، فمن المهم أن تشاركى مشاعرك مع المقربين لكِ خاصة إذا كنتِ تعانين من أى قلق بعد الإجهاض.