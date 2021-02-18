شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحة عيون: كورونا يسبب التهابات العين وقد يؤدى لفقدان البصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون، إن فيروس كورونا يتسبب في حدوث التهابات في الأعين، منوهًا بضرورة التوجه إلى الطبيب على الفور في مثل تلك الحالات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي أم سي" مع الإعلامى رامى رضوان: فيروس كورونا يمكن أن يصيب عصب العين، وعليه يسبب فقدان البصر، معقبا: فيروس كورونا يصيب كلتا العينين، مشيرا إلى أن هناك بعض الأدوية التي تسبب قرحة في العين؛ مما يؤثر على مدى رؤيتها، معقبا: "بعد التعافي من كورونا؛ يمكن أن يحدث خلل بسيط في قوة النظر نتيجة الإصابة".

وتابع: إلى أن طقس اليوم الممتزج بالرياح والأتربة والأمطار، يمكن أن يصيب العين بالكثير من الأضرار، ويمكن أن تتعامل العين مع الجسم الغريب على الفور، وتتخلص منه مثل الدموع، وقد تكون هناك عوالق وفيروسات يصعب نزولها مع الدموع ولابد من زيارة الطبيب، وقد تكون العدسات اللاصقة مفيدة في هذه الحالة، ولكن إذا كانت هناك حساسية فالعدسات تكون أكثر خطورة وضارة.