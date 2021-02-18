شكرا لقرائتكم خبر عن يظل بجهازك الهضمى 40 ساعة للتخلص منه.. ماذا يحدث فى جسمك إذا ابتلعت "لبانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يفضل الكثير من الأطفال مضغ "اللبان"، وكانت هناك الكثير من الموروثات الشعبية عن خطورة ابتلاع "اللبان" أو العلكه، وعلى الرغم من أن هذه المفاهيم لم تكن مبنية على العلم ولكنها كانت كافية لإخافتنا جميعًا من عدم بلع اللبان، فى السطور القادمة نتعرف على ما يحدث بالضبط عندما تبتلع لبانة عن طريق الخطأ، وفقا لتقرير لموقع timesofindia.

اللبانه لزجة ومرنة يمكنك مضغها لساعات، لكنك لن تشهد أي تغييرات في حجمها ولهذا السبب يُعتقد أنها ستبقى في بطانة المعدة وستؤدي إلى انسداد في الأمعاء، في الواقع لا يمكن لجسمنا هضم اللبان، لكن الفكرة القائلة بأنها ستبقى في الجهاز الهضمي لسنوات ليست صحيحة على الإطلاق، اللبانة غير قابلة للذوبان، تمامًا مثل الألياف الموجودة في الخضراوات والبذور، لا تنتج أجسامنا إنزيمات هضمية لكسرها، وبالتالي تظل سليمة حتى في معدتنا ولكن مثل أي طعام آخر نأكله ، فإنه يتحرك عبر الجهاز الهضمي ويتم إزالته من الجسم عن طريق البراز.

هل يمكن أن يؤدي إلى انسداد في الأمعاء؟

قد يؤدي مضغ اللبان إلى انسداد الأمعاء، لكن هذا يحدث في حالة نادرة جدًا إذا ابتلع الشخص كمية كبيرة من اللبان وكان يعاني من مشكلة الإمساك ، فقد يؤدي ذلك إلى انسداد الأمعاء يحدث هذا غالبًا في حالة الأطفال وللأسباب نفسها التي لا تشجعهم على بلع العلكة بشكل متكرر.

أفادت دراسة نشرت سابقا في مجلة طب الأطفال أنه في حالات قليلة أصيب الأطفال "بانسداد معوي" بعد ابتلاع عدة قطع من اللبان هذا يمكن أن يؤدي إلى ألم شديد وقيء وإمساك إلى جانب ذلك، فإن ابتلاع اللبان يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الاختناق.

كم من الوقت يستغرق للتخلص من اللبان في الجسم؟

وفقًا للخبراء، يستغرق الجهاز الهضمي حوالي 40 ساعة لإزالة اللبان من الجسم يستغرق الأمر وقتًا أطول من الطعام لأنه يتحرك بشكل أبطأ من الأطعمة الأخرى في الجهاز الهضمي.