إليك أكثر 5 أنواع من السرطان شيوعاً عند الرجال والنساء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - فبراير - 2021 8:26 مساءً

مرض السرطان والذي يعرف بـ”القاتل الصامت” له عدة أشكال وأنواع؛ فهناك أكثر من 100 نوع من السرطان، وبالرغم من عددها الكبير فإن جميع أنواع السرطان تحدث نتيجة حصول نمو غير طبيعي في خلية ما وتحولها إلى خلية سرطانية، مما يؤدي إلى نمو غير متحكم فيه وتمدد غير محدود إلى الأنسجة المجاورة.

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، أنواع السرطان الخمسة الأكثر شيوعاً بين الرجال والنساء.. إليك القائمة.

الرجال:

– سرطان الرئة

– سرطان الكبد

– سرطان المعدة

– سرطان القولون والمستقيم

– سرطان البروستات

النساء:

– سرطان الثدي

– سرطان الرئة

– سرطان القولون والمستقيم

– سرطان عنق الرحم

– سرطان المعدة

وهناك العديد من العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية عبر موقع “فيسبوك”.

إليك أبرز 7 عوامل يجب عليك تجنبها لحماية صحتك:

– التدخين

-السمنة

-قلة تناول الخضراوات والفواكه

– قلة النشاط البدني

– شرب الكحول

– العدوى بفيروس التهاب الكبد (ب)، وغيره من حالات العدوى المسرطنة

– التعرض للدخان الناجم عن حرق الوقود الصلب داخل الأماكن المغلقة