شكرا لقرائتكم خبر عن مستخلصات نبات الشيح تُظهر نشاطا محتملا لمكافحة أعراض فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق من العلماء من ألمانيا والولايات المتحدة مؤخرًا فعالية الأدوية النباتية التقليدية كمضادات لفيروس كورونا، حيث تكشف النتائج التي توصلوا إليها أن المستخلصات المختلفة لنبتتين طبيتين، وهما Artemisia annua و Artemisia afra ، وهما أحد أنواع نبات الشيح يمكن أن تمنع تكاثر كورونا في المختبر دون التسبب في أي سمية للخلايا.

في المرحلة الأولى من الجائحة، تمت الموافقة بالفعل على العديد من الأدوية المضادة للفيروسات لأمراض أخرى تم إعادة استخدامها لعلاج مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة، كما تم تطوير العديد من اللقاحات ذات الفعالية الجيدة ومستويات السلامة والموافقة عليها في وقت قياسي للحد من نمو الوباء.



نبات الشيح وفيروس كورونا

ووفقا للدراسة المنشورة على موقع ما قبل الطباعة " bioRxiv *" تستخدم المشتقات الاصطناعية المختلفة (أرتيسونات) من مادة الأرتيميسينين، وهو مركب طبيعي نشط بيولوجيًا موجود في نباتات Artemisia annua ، كأدوية مضادة للملاريا.

المستخلصات المختلفة من نبات الشيح التي تحتوي على كمية عالية من مادة الأرتيميسينين تخضع حاليًا للمرحلة الثانية من التجارب السريرية لعلاج مرضى كورونا منذ أبريل 2020 في مدغشقر ، يتم استخدام مشروبات Covid-Organics التي تحتوي بشكل أساسي على مستخلصات Artemisia annua كتدخل لعلاج كورونا والوقاية منه.

في الدراسة الحالية، اكتشف العلماء فعالية مستخلصات نبات الشيح ومشروب كورونا العضوى فى الوقاية من عدوى كورونا في المختبر، باستخدام سلالات مختلفة من الخلايا الحيوانية، وقاموا على وجه التحديد بفحص ما إذا كانت هذه المنتجات النباتية قادرة على منع تكرار فيروس كورونا.

تم استخدام المستخلصات المائية والإيثانولية للأوراق المجففة من نبات Artemisia annua و Artemisia afra في هذه الدراسة، بالإضافة إلى ذلك ، تم إذابة 500 مجم من مادة الأرتيميسينين النقي و شروب Covid-Organics واختبارها للنشاط باستخدام تجارب مختلفة في المختبر .

لتحديد نشاطه المضاد للفيروسات، قام العلماء أولاً باحتضان فيروس كورونا بتركيزات مختلفة من المستخلصات النباتية ومحلول الأرتيميسينين النقي على طبقة أحادية من خلايا الكلى القطط.

لاحظوا أن جميع المستخلصات المختبرة تثبط بشكل كبير تكاثر الفيروس بطريقة تعتمد على الجرعة، فعلى وجه التحديد ، لاحظوا أنه عند نطاق تركيز من 5-10 مجم / مل ، فإن جميع المستخلصات المختبرة تثبط بشكل كبير تكاثر الفيروس، بينما لم يلاحظ أي تثبيط عند تركيز أقل من 2 مجم / مل، وبناءً على هذه النتائج، اختاروا المستخلصات الأكثر فعالية مع أعلى نشاط مضاد للفيروسات لمزيد من التجارب على فيروس كورونا

كشفت مجموعة من التجارب التي أجريت باستخدام خط خلايا الكلى للقرد أن المستخلصات بتركيز أقل من 2 مجم / مل لها نشاط قوي مضاد للفيروسات ضد كورونا.

باستخدام مجموعة منفصلة من التجارب، قدر العلماء أن هذه المستخلصات يمكن أن تحدث تأثيرات سامة للخلايا عند نطاق تركيز يتراوح من 10 إلى 20 مجم / مل، وهوأعلى بكثير من التركيزات المطلوبة للأنشطة المضادة للفيروسات، ولكن تشير هذه الملاحظة إلى أن هذه الجرعات يمكن أن تمنع بشكل فعال فيروس كورونا دون التأثير على بقاء الخلية.

تكشف الدراسة أن الأنواع المختلفة من نبات الشيح لها أنشطة محتملة مضادة للفيروسات ضد كورونا، ومع ذلك، يذكر العلماء أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق مما إذا كان يمكن تحقيق مستويات مصل مناسبة من مركبات Artemisia اللازمة لتثبيط كورونا في المرضى.

علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التجارب السريرية على الحيوانات والبشر لتحديد ما إذا كان يمكن ترجمة هذه الملاحظات في المختبر للاستخدام السريري الفعلي.