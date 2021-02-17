شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة أمريكية تصاب بشلل فى ذراعيها وسكتة دماغية بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت مضاعفات فيروس كورونا تفاجئ العالم، فلم تقتصر فقط على المضاعفات التي تصيب الجهاز التنفسي بحسب، بل إنها قد تشكل خطورة على العديد من أعضاء جسمك أيضا، والتي أيضا لم ترتبط بالفئة العمرية ليعتقد صغار السن أنهم بمنأى عن الخطر من المضاعفات الشديدة الناتجة عن العدوى الفيروسية.

ووفقا لتقرير نشر في صحيفة مترو البريطانية، فقد عانت فتاة امريكية تبلغ من العمر 20 عاما، من مضاعفات خطيرة جراء الإصابة من الفيروس التاجى، بعد أن اصابتها السكتة الدماغية الناجمة عن الفيروس بعد إصابتها أيضا بشلل بالجانب الأيمن مما أدى الى عدم قدرتها على الحركة مرة أخرى.



فتاة امريكية تصاب بمضاعفات خطيرة جراء كورونا

واصيبت جالين تينوريو التي تعيش بولاية كولورادو ، بالفيروس بصورة مفاجئة وشعرت بأعراض مختلفة عن الأعراض الشائعة، بعد أن أصيب ذراعيها بالشلل ولم تتمكن من تحريكه، وتوالت الأعراض الخطيرة جراء إصابتها بالفيروس بعد أن أصيبت بسكتة دماغية مفاجئة خلال نقلها الى المستشفى، فقدت على إثرها النطق والقدرة على الكلام لفترة طويلة.

ونجح طاقم الأطباء في السيطرة على الجلطة الدماغية التي اصابتها بعد معانتها لمدة أسبوعين منها، لتتعافى ببطء وتبدأ رحلة العلاج الطبيعى، على أمل استعادة الاستخدام الكامل لجسدها.



الفتاة الامريكية المصابة بالسكتة الدماغية جراء كورونا

وأكد التقرير الصادر عن مستشفى جامعة نيو مكسيكو الامريكية، أن المريضة تعرضت لتخثر في الأوردة الداخلية العميقة داخل الدماغ.

وأوضح التقرير أن المضاعفات التي تهدد الشباب بعد الإصابة بفيروس كورونت قد تصل الى العجز العصبى والتي تتافقم لدى كبار السن وتعرضهم لخطر الوفاة.

وكانت سجلت الولايات المتحدة الآن ما يقرب من 27.7 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد ، وأكثر من 486 ألف حالة وفاة.