تنقلاتك اليومية في السيارة تزيد من خطر إصابتك بالسرطان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:21 مساءً - ذكرت “دايلي ميل” ان ابحاثاً جديدة أظهرت أن المواد الكيميائية الخطرة المعروفة بأنها تسبب السرطان والعيوب الخلقية يمكن أن تتجاوز المستويات الآمنة داخل السيارة بعد 20 دقيقة فقط من التنقل فيها.

وبحسب الموضوع الذي نشر في “دايلي ميل ” وترجمه “صوت بيروت انترناشونال” فإن البنزين والفورمالديهايد هي مواد مسرطنة – مركبات تسبب السرطان – والتي تستخدم لصنع تصميمات داخلية للسيارة بالإضافة إلى إنتاجها عن طريق حرق الوقود.

استعرض باحثون من جامعة كاليفورنيا بيانات من الدراسات السابقة وقارنوا مستويات هذه المواد الكيميائية المسببة للسرطان بحسب طول مسافة التنقل.

وتشير النتائج التي توصلوا إليها أنّ البنزين والفورمالديهايد يخترقان المستويات الآمنة أثناء التنقل خلال مدة قصيرة تصل إلى 20 دقيقة.

ووجدت الدراسة أن خمسة في المائة من الأشخاص الذين يتنقلون في السيارة لمدة 20 دقيقة يعانون من مستويات مرتفعة من البنزين والفورمالديهايد في سيارتهم والتي تتجاوز المستوى الآمن المحدد سلفاً على النحو الذي حدده مكتب كاليفورنيا لتقييم المخاطر الصحية البيئية (OEHHA).

ثلاثة من كل أربعة أشخاص يتنقلون لفترة تستمر 200 دقيقة أو أكثر تجاوزوا أيضاً المستوى الآمن للبنزين.

أخذ الباحثون هذه الأرقام من مستويات التعرض وحققوا في كيفية تأثير ذلك على خطر الإصابة بالسرطان والقضايا الصحية الأخرى المرتبطة بالسرطان.

كتب الباحثون في دراستهم التي نشرت في Environment International: “داخل ولاية كاليفورنيا بأكملها ، كانت نسبة الركاب الذين لديهم احتمال بنسبة 10 في المائة لتجاوز خطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالتعرض للبنزين أو الفورمالديهايد 78 في المائة و 63 في المائة على التوالي”.

واحد من كل تسعة ركاب في كاليفورنيا لديهم أيضاً فرصة عشرة في المئة لتجاوز الحد الآمن للسمية بسبب البنزين.

تم العثور على الفورمالديهايد والبنزين في المركبات من مجموعة متنوعة من المصادر.

وكتب الباحثون: “يمكن أن يعزى وجود هذه المركّبات الكيميائية داخل السيارات إلى استخدامها على نطاق واسع في قطع غيار المركبات المختلفة”.

يستخدم الفورمالديهايد في السجاد والجلود والدهانات داخل المركبات ، مما يؤدي إلى إخراج الغاز وتركيزات عالية داخل الهواء الداخلي.

“علاوة على ذلك ، يستخدم الفورمالديهايد أيضاً كمادة لاصقة في إنتاج الألياف الاصطناعية وألواح الألياف والبلاستيك وعلاجات تشطيب المنسوجات ، وهي المنتجات الموجودة عادة في المركبات.

“يعزى التركيز العالي للبنزين في المركبات إلى الانبعاثات المرتبطة بالوقود والعادم التي تتراكم في مقصورة المركبات العاملة.’

تقول أليخيا ريددام ، وهي طالبة دراسات عليا في جامعة كاليفورنيا والتي قادت الدراسة ، أنه يجب على الركاب التفكير في فتح النوافذ أثناء تنقلاتهم للتقليل من الخطر.

وقالت: “بالطبع ، تختلف نسبة التعرض بحسب المدة التي تستغرقها في السيارة ، وحجم المركّبات التي تنبعث منها سيارتك”.

‘على الأقل إذا تدفق الهواء داخل السيارة ستخفف من تركيز هذه المواد الكيميائية.’