شكرا لقرائتكم خبر عن الأجسام المضادة لنزلات البرد لن تمنع الإصابة بعدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة بحثية بجامعة بنسلفانيا الأمريكية إلى أن الأجسام المضادة لنزلات البرد لن تمنع الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد، حيث إنه من المعروف أن الأجسام المضادة تلعب دورًا مهمًا ليس فقط في علاج العدوى ولكن أيضًا في الوقاية منها بمجرد أن يشكل الجسم أجسامًا مضادة ضد مُمْرِض معين، قد يكون من الصعب على العامل الممرض التسبب في العدوى ، على الأقل لبعض الوقت ، اعتمادًا على مدة بقاء الأجسام المضادة مع فيروس كورونا.

وجد مبدئيًا أن الأجسام المضادة من فيروسات مماثلة ، مثل فيروس البرد الشائع ، قد توفر درجة معينة من الحماية من كورونا ومع ذلك ، يقترح الباحثون الآن أن الأجسام المضادة لنزلات البرد قد لا تكون قادرة على منع الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لتقرير لموقع time now news.

أجرى الدراسة باحثون في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا تم نشرها في مجلة Cell نظر الباحثون في مئات عينات الدم التي تم جمعها قبل جائحة فيروس كورونا، لدراستها بحثًا عن الأجسام المضادة ضد فيروسات كورونا الموسمية، وجدوا أن حوالي 20 % من هذه العينات تحتوي على أجسام مضادة لفيروسات كورونا الموسمية، قال باحثون إن هذه الأجسام المضادة ، وفقًا للنظرية ، يمكن أن ترتبط بالفيروسات المسببة للبرد ، وكذلك بالمواقع الرئيسية على فيروس كورونا.

لكنهم وجدوا أن هذه الأجسام المضادة لم تكن قادرة على تحييد عدوى فيروس كورونا المستجد ، ولم تكن مرتبطة بنتائج أفضل لدى الأشخاص الذين أصيبوا بعد ذلك بـفيروس كورونا.

وجد الباحثون أيضًا دليلًا على أن الأجسام المضادة لنزلات البرد قد لا تحمي الأطفال الصغار من فيروس كورونا الحاد ، كما اقترحت الفرضيات السابقة، كما أن عدد مرات إصابة الأطفال الصغار ومدى سهولة نقلهم للفيروس إلى الآخرين قد نوقش على نطاق واسع منذ بداية الوباء.

وجد الباحثون أيضًا أن كلاً من البالغين والأطفال لديهم نفس المستوى من الأجسام المضادة لفيروسات كورونا الموسمية ، والتي تسمى أيضًا CoV قال الباحثون إن هذا ، بالتالي ، يشير ضمنيًا إلى أن الأجسام المضادة لـ CoV ليست العامل الذي يوفر الحماية ضد فيروس كورونا المستجد الشديد بين الأطفال ، الذين أظهروا أعراضًا أقل أو لا تظهر عليهم أعراض عدوى كوفيد 19.

قال قائد الدراسة سكوت هينسلي ، الأستاذ المشارك في علم الأحياء الدقيقة في كلية الطب بجامعة بنسلفانيا: "وجدنا أن العديد من الأشخاص يمتلكون أجسامًا مضادة يمكن أن ترتبط بـفيروس كورونا قبل الوباء ، لكن هذه الأجسام المضادة لا يمكن أن تمنع العدوى".