شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لحماية وجهك من جفاف الطقس البارد والتهابات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موجات البرد القارس قد تؤثر على جميع أعضاء جسمك لكن أكثر ما يتأثر بالبرودة هو الجلد خاصة البشرة التي قد تتعرض للعديد من المشاكل الصحية خلال فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة، فإن شدة البرودة لها أيضا مضاعفاتها لذا لابد من حماية البشرة والجلد والوجه من خلال العناية اللازمة بها خلال الموسم الشتوى.

وذكر تقرير نشر في موقع healthline، أن أبرز تأثيرات الطقس البارد على الجلد وخاصة البشرة يكون في الآتي:

1.جفاف الجلد والبشرة نتيجة تغير الرطوبة النسيبة التي تتغير مع تراجع درجات الحرارة وهطول الأمطار والثلج مما يعرض بشرتك للجفاف .

2. تقشر الجلد، من أخطر المشاكل الصحية التي تواجه بشرتك وجسمك خلال فصل الشتاء نظرا لأن درجات الحرارة الباردة تؤثرعلى طبقة الجلد وبالتالي تصيبك بقشرة الجلد.

3.ظهور خطوط عميقة ببشرتك، والتي تظهر نتيجة تراجع نسبة المياه داخل الجسم نظرا لعدم الاقبال على شرب الماء خلال فصل الشتاء، الأمر الذى يؤثر على صحة بشرتك ويؤدى إلى ظهور الخطوط التي تتحول الى تجاعيد مع استمرار عدم العناية بالبشرة.

4. التهاب الجلد الناجم عن حك الجلد عند الحكة والذى يأتي نتيجة عدم ترطيب الخلايا بجسمك بسبب عدم تناول المياه بكثرة .

5. إصابات طفيفة في الأصابع بسبب درجات الحرارة المنخفضة والتي قد تحدث بالساق أيضا

6. جفاف القدم نتيجة عدم تناول السوائل باستمرار مثلما يحدث في فصل الصيف.

وأكد التقرير على ضرورة الالتزام بالعديد من النصائح للحفاظ على الجلد والبشرة خلال الطقس البارد:

1.لابد من تناول المياه بكثرة والعديد من السوائل حتى تحافظ على بشرتك من الجفاف والالتهابات.

2.دوام على ترطيب بشرتك وجسمك باستمرار تعويضا عن الجفاف الذي يحدث نتيجة تغيرالرطوبة ودرجات الحرارة.

3. يجب تنظيف بشرتك بلطف من خلال الاستعانة بالماء الدافئ .

4. حاول غلق المسام المفتوحة داخل بشرتك حتى لاتتعرض الى مشاكل البشرة وظهور الحبوب والرؤوس السوداء.

5. لابد من الاستعانة بفيتامين سى والكولاجين في ترطيب بشرتك لأنها تعمل على تجديد خلايا البشرة والعناية بها وتحميك من ظهور التجاعيد .

6. داوم أيضا على ترطيب الشفاة واليدين والقدمين .