شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في استخدام الفرشاة لتنظيف الأسنان يسبب أمراض اللثة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

كشفت دراسة حديثة أجراها مجلس الجمعية البريطانية لأمراض اللثة، أن أكثر من 80% بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا يعانون من انحسار اللثة الذي ينجم في غالبية الأحيان عن الإفراط بتنظيف الأسنان بالفرشاة.

وأوضح الدكتور المشارك في الدراسة إيان دن، أن ازدياد الرغبة في الحصول على ابتسامة لطيفة تظهر الأسنان البيضاء، يقود البعض إلى الإفراط في تنظيف الأسنان بالفرشاة، ويؤدي إلى الإصابة بأمراض اللثة، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

غالبًا ما يظهر تقلص اللثة لدى الأشخاص غير المصابين بأمراض اللثة، في مقدمة الأسنان، وهو الجانب الأقرب للشفتين. وقد يعكس ذلك عادات تنظيف الأسنان بالفرشاة، حيث يميل الناس إلى قضاء ما متوسطه 55 ثانية في تنظيف أسنانهم، وقضاء 90% من ذلك الوقت على السطح الخارجي.

وفحصت دراسة أخرى أجريت عام 2018 في كلية بريستول للأسنان، 349 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا. ووجدت الدراسة أن 83 % منهم عانوا من انحسار اللثة بما يتجاوز المستوى المتوقع في تلك الفئة العمرية. وقال الباحثون إن تنظيف الأسنان بشكل مفرط هو أحد الأسباب المحتملة لانحسار اللثة.

ويشير الخبراء إلى أن الضرر الناجم عن الإفراط في تنظيف الأسنان من المرجح أن يتسبب في انكماش اللثة الذي يؤثر على الأسنان العلوية الستة الموجودة في مقدمة الفم والأسنان السفلية الستة الموجودة تحتها.

وتتضمن عوامل الخطر الناجمة عن تنظيف الأسنان، مدة التنظيف، والقوة المطبقة، وعدد مرات تغيير فرشاة الأسنان، وصلابة شعيرات الفرشاة، والتقنية المتبعة بتنظيف الأسنان.