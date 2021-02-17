إنفوجراف.. فوائد الكيوي الصحية من القلب إلى النوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما أن تذكر الفيتامينات الموجودة في الفواكه إلا ويرد ذكر الكيوي، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن مهمة، فما أهم فوائده الصحية؟

بعيدا عن المذاق المميز لفاكهة الكيوي، تعد من الفواكه الغنية بفيتامينات مثل؛ فيتامين ج، وفيتامين ك، وفيتامين هـ، والفولات، والبوتاسيوم، كما تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة.

ويعد الكيوي أيضا مصدرا جيدا للألياف، الأمر الذي يجعله مفيدا للجسم على نطاق واسع.



ومن أبرز هذه الفوائد أن الكيوي يساهم في علاج الربو، ويقوي صحة القلب، ويعالج اضطرابات النوم.

الإنفوجراف التالي يعرض مجموعة من أبرز فوائد تناول فاكهة الكيوي..



