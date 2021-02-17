أوروبا تطلب 300 مليون جرعة لقاح كورونا إضافية من موديرنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفاوضت المفوضية الأوروبية على عقد مع شركة "موديرنا" الأمريكية لتوريد ما يصل إلى 300 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكورونا.

وبحسب مصادر من المفوضية، من المقرر تسليم 150 مليون جرعة من اللقاح هذا العام، كما أن هناك أيضا خيارا لـ150 مليون جرعة إضافية لعام 2022.



وفي العام الماضي، طلبت المفوضية الأوروبية في البداية 160 مليون جرعة لقاح من شركة موديرنا، وتمت الموافقة على العقد الخاص بالطلبية الجديدة من قبل لجنة المفوضين، الأربعاء.

ولدى دول الاتحاد الأوروبي الآن بضعة أيام لتقديم أي اعتراضات محتملة على هذه الصفقة.

ولقاح "موديرنا" واحد من ثلاثة لقاحات تمت الموافقة عليها بالفعل في الاتحاد الأوروبي.

وأعطت الوكالة الأوروبية للأدوية الضوء الأخضر لهذا اللقاح في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، ويُستخدم منذ ذلك الحين في الاتحاد، وهو على غرار لقاح "بيونتيك/فايزر" الذي يعمل بتقنية "mRNA"، وكلاهما فعال بنسبة تزيد عن 90٪.