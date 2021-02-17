شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة مرضى حساسية الصدر فى العواصف الترابية.. احرص على شرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العواصف الترابية وموجات الطقس السيئ تتسبب فى متاعب لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، والذين يتعرضون لمضاعفات جراء انتشار حبوب اللقاح في الجو وانتشار بعض العدوى والميكروبات أيضا، ما يجعل خروجهم من المنزل أمرا يعرضهم للعديد من مشاكل الجهاز التنفسى.

وكشف تقرير صادر من ميديكال اكسبريس، أن الأشخاص المصابين بالحساسية قد يتعرضون لالتهاب الأنف التحسسى الناتج عن حساسية الغبار، وقد تتفاقم الأزمة الصحية ويصل لحد الإصابة بالربو و التهاب الأكزيما.

وحدد التقرير بعض الأعراض التي تدل على اصابتك بحساسية الصدر والجيوب الأنفية:

1.العطس

2.سيلان أو انسداد الأنف

3.عيون حمراء أو حكة أو دامعة

4.وسعال وضيق في الصدر

5. ضيق في التنفس

6. الشعور بالحكة

وتناول التقرير أبرز النصائح التي لابد من اتباعها من قبل مرضى حساسية الصدر لتجنب مضاعفات العواصف الترابية:

ا1.الالتزام بارتداء الكمامة عند اضطرارك للخروج من المنزل.

2.إغلاق نوافذ المنزل جيدا لمنع نفاذ الأتربة اليك.

3.تناول الماء بكميات كبيرة نظرا لأن السوائل هامة لصحة جسدك.

4.تجنب ملامسة الحيوانات الأليفة والتي قد تضاعف مشاكل الجهاز التنفسى.

5.الاستعانة بالأدوية اللازمة لك عند التعرض لنوبات الاختناق نتئجة العواصف الترابية.

6.حافظ على الرطوبة النسبية في منزلك أقل من 50٪.

7.تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى والتي تعمل على حمايتك من مضاعفات التهابات الانف والصدر.

8.عند تفاقم الأعراض وشعورك بالاختناق لابد من التوجه الى الطبيب الخاص بك .