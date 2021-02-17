فوائد غير متوقعه لتناول كوب من شاي نبات القراص يومياً

بيروت - نادين محمد - شاي نبات القراص هو مشروب عشبي قوي مصنوع من جذور وأوراق نبات عشبي يحمل الاسم ذاته. كواحد من أشهر أنواع شاي الأعشاب الطبية، يتم تخمير نبات القراص في الشاي في جميع أنحاء العالم بسبب فوائده الصحية العديدة.

إليك الأسباب العشرة الأساسية لتناول كوب من شاي نبات القراص كل يوم ومع ذلك، يجب مراجعة طبيب الرعاية الأولية أو الصيدلي قبل إضافة هذه العشبة إلى نظامك الغذائي. يمكن أن يسبب تفاعلات مع أدوية معينة، وخاصة مميعات الدم.

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فيما يلي عشرة أسباب لدمج هذا المشروب الساخن في روتينك الصحي

التهابات المسالك البولية

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تصاب النساء بالتهاب المسالك البولية أكثر من الرجال. يمكن أن تؤثر هذه الالتهابات على مناطق المثانة لكن المرض قد يتحول إلى مميت إذا تُرك دون علاج إذا انتقل إلى كليتيك. أعراض التهاب المسالك البولية وتشمل:

آلام الحوض

كثرة التبول

ألم عند التبول

دم في البول

بول غامق غائم

التعب

حمى وقشعريرة

إذا كنت مصاباً/ مصابة بعدوى المسالك البولية، فسيصف لك طبيبك المضادات الحيوية، لكن شاي القراص يعد علاجاً رائعاً لعلاج التهاب المسالك البولية. يساعد شاي نبات القراص على طرد البكتيريا من المسالك البولية.

يقلل من أعراض هشاشة العظام وآلام المفاصل

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تعتبر آلام المفاصل وهشاشة العظام من المشاكل الشائعة مع تقدمك في العمر، خاصة إذا كنت نشطاً طوال حياتك.

إن تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ليس خياراً جيداً على المدى الطويل؛ حيث يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل المعدة.

يمكن أن يساعد الشاي في الحد من آلام المفاصل وهشاشة العظام، وخاصة العمود الفقري الخاص بك والوركين والركبتين واليدين. يمكنك أيضاً وضع أوراق نبات القراص على يديك لتقليل آلام المفاصل.

يوفر حلاً مضاداً للحكة

إذا أصبت بجفاف وحكة في الجلد، خاصة في فصل الشتاء، فقد يكون شاي نبات القراص هو الحل. اصنع شاياً قوياً من نبات القراص اللاذع. اترك الشاي يبرد تماماً، ثم ادهن القليل منه بواسطة قطنة على مكان الحكة.

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يقلل من تضخم البروستاتا

تشير الدراسات إلى أن مركبات نبات القراص يمكن أن تساعد في تضخم البروستاتا. يساعد في علاج هذه الحالة عن طريق منع تحويل هرمون التستوستيرون إلى ديهدروتستوستيرون، وهو شكل من أشكال هرمون التستوستيرون، ويمكن أن يساعد هذا الشاي على تقليل كمية هرمون التستوستيرون ويساعد على تقليص البروستاتا. يعتقد بعض الباحثين أنه يمكن أن يساعد في علاج سرطان البروستاتا.

يخفض ضغط الدم المرتفع

يمكن أن يكون نبات القراص وسيلة فعالة لتهدئة ارتفاع ضغط الدم. يتسبب ارتفاع ضغط الدم في أن قوة الدم على جدران الشرايين مرتفعة للغاية. يعتبر ضغط الدم مرتفعاً إذا كان 140/90 أو أعلى. في بعض الأحيان لا توجد أعراض حتى يتم فحص ضغط الدم من قبل الطبيب.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم، في حالة عدم علاجه، إلى الإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب. يقترح الأطباء عادةً اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، وإذا لم يساعد ذلك، فستحتاج إلى تناول دواء لخفض ضغط الدم.

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تشير النتائج المبكرة إلى أن نبات القراص يمكن أن يكون علاجاً محتملاً لخفض ضغط الدم، خاصة إذا كنت تتناول بالفعل أدوية خافضة للضغط لا تعمل.

تأكد من التحدث مع المعالج الطبيعي الخاص بك قبل أن تبدأ في شرب شاي نبات القراص لارتفاع ضغط الدم. يمكن اقتراح الكمية التي يجب أن تشربها كل يوم؛ لمنع الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.

يعمل كمضاد للالتهابات

إذا كنت تعاني من التهاب، فقد تميل إلى تناول دواء بدون وصفة طبية لتخفيف الألم. لكن العديد من هذه الأدوية الموجودة على الرفوف لها آثار جانبية خطيرة طويلة المدى.

تساعد مكونات القراص المضادة للالتهابات في تخفيف الألم بطريقة طبيعية وغير سامة.

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يحارب أعراض الحساسية

يمكن أن يقلل شاي نبات القراص من تفاعلات الحساسية عن طريق إيقاف أو إبطاء إنتاج الهيستامين في الجسم. عندما يكون جسمك مصاباً بالحساسية تجاه شيء ما، فإنه ينتج المزيد من الهستامين الذي يسبب أعراض الحساسية مثل.

العطس

سعال

حكة

لم يتأكد الباحثون تماماً من كيفية عمل نبات القراص، لكنهم ما زالوا يعتقدون أن شاي نبات القراص يساعدك على الشعور بالتحسن من الحساسية.

يمنع فقر الدم

فقر الدم هو حالة لا يحصل فيها دمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، أو لا تعمل خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح. هذا يؤدي إلى إرسال كمية أقل من الأكسجين إلى أعضائك. تشمل الأعراض:

الإعياء

جلد شاحب

دوخة

ضيق التنفس

ضربات قلب سريعة.

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يحتوي نبات القراص اللاذع على فيتاميناتA وC والحديد. هذه تساعد في إنتاج الجسم لخلايا الدم الحمراء وتساعد هذه الخلايا على العمل بشكل صحيح لمنع فقر الدم.

يقلل من الصداع

يحتوي شاي نبات القراص على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الألم، بما في ذلك الصداع. يعتبر شاي نبات القراص طريقة آمنة غير الستيرويدية للحصول على الراحة من الصداع المزمن.

مكافحة الشيخوخة

تساعد مضادات الأكسدة في محاربة السموم التي تهاجم خلاياك وتفككها، مما يؤدي إلى تقدم بشرتك في السن. يمكن لمستخلص نبات القراص اللاذع المستخدم في الشاي أو الزيوت أن يرفع مستويات مضادات الأكسدة في الدم ويساعد بشرتك على أن تبدو أصغر سناً وأقل تقدماً في العمر.

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هل يتعارض شاي نبات القراص مع الأدوية؟

نعم، فيرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي قبل إضافة هذا إلى نظامك الغذائي.

يمكن أن يتداخل نبات القراص اللاذع مع بعض الأدوية، ويقلل من قدرة تخثر الدم. ومن ثم، فإنه يتعارض مع أي أدوية مسيلة للدم تتناولها، مثل ما يلي:

الوارفارين

الكومادين

كلوبيدوجريل

بلافيكس

أسبرين

مدرات البول

أدوية ضغط الدم.

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