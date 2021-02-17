شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول الطعام «المحروق» يصيب بالسرطان؟.. «طبيب» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى صحة العلاقة بين تناول الطعام المحروق كالخبز أو حكاك القدر والإصابة بمرض السرطان. وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنه لا تتوفر دراسات علمية إلى الآن تؤكد ارتباط الطعام المحترق بالسرطان.

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