“الصحة”: تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 349 ووفاة 4 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 373702 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 349 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 364646 حالة، لافتًة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 6445 شخصًا.