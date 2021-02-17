بالصور.. وصول 2000 جرعة من لقاح كورونا إلى غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت 2000 جرعة من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا إلى قطاع غزة، الأربعاء، فيما من المقرر أن تصل 11 ألفا و200 جرعة إصافية خلال أسبوعين.

وأكدت وزارة الصحة بغزة وصول 2000 جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك في) قادمة من وزارة الصحة برام الله إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم قبل قليل وهي في طريقها لمخازن وزارة الصحة بمدينة غزة

من جهته، قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة عبدالناصر صبح في تصريحات صحفية إن الدفعة التي وصلت قطاع غزة تكفي 1000 شخص على أساس أن كل شخص يتلقى جرعتين من اللقاح.

وأكد أن هذه الجرعات تأتي بالإضافة إلى 11 ألفا و200 جرعة أخرى متوقع وصولها خلال أسبوعين.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ساعدت في تأمين 37 ألفا و440 جرعة لقاح ستصل إلى السلطة الفلسطينية، منها 11 ألفا و200 جرعة مخصصة لغزة، وهي في طريقها إلى الوصول، لكن بعد استكمال أوراق التعاقد مع المصنع والإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس وافقا على الطلب الفلسطيني بنقل هذه الجرعات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

وتوقع عبدالناصر صبح تسليم اللقاحات الإضافية في غضون أسبوع إلى 10 أيام، وبالتالي ستصل مطار بن جوريون بغضون أسبوعين، ومن ثم سيتم نقل كميات اللقاحات المخصصة لكل من غزة والضفة.







وأوضح أن هذه اللقاحات هي مساعدة من مبادرة "كوفاكس" التي تعمل على توفير ما نسبته 21% من حاجة 191 دولة تجد صعوبة في توفير لقاح كورونا.

وحول عراقيل إدخال اللقاحات خلال اليومين الماضيين، أوضح صبح: "ادّعت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء وجود عراقيل بشأن طريقة نقل اللقاحات وتم التنسيق معنا، وبدورنا قمنا باللازم لتأمين إدخالها للقطاع، ولا نتوقع أن يكون هناك أي مشاكل في إدخال اللقاح لغزة".

وأكد أن المنظمة تسهل إدخال اللقاحات للضفة وغزة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وتحديدًا اللقاحات التي تأتي كمساعدة من مبادرة كوفاكس.