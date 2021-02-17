كورونا يتراجع.. أرقام جديدة من "الصحة العالمية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم تراجع بنسبة 16% الأسبوع الماضي ليصل إلى 2,7 مليون حالة.

وكشفت منظمة الصحة أيضا مساء الثلاثاء عن أرقام جديدة مستخدمة بيانات صادرة حتى الأحد، أن عدد الوفيات المسجلة تراجع بنسبة 10% مقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 81 ألف وفاة.

وأبلغت خمس من المناطق الست التي تصدر بيانات عن تراجع عدد الإصابات إلى رقمين.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أن عدد الإصابات الجديدة تراجع للأسبوع الخامس على التوالي، وقال: "هذا يظهر أن مجرد إجراءات صحية عامة تعطي نتائج، حتى في ظل انتشار نسخ متحورة من الفيروس".

وأضاف أن "ما يهم الآن هو الطريقة التي سنتجاوب فيها مع هذا الاتجاه. النيران لم تخمد، وإنما قمنا بخفض حجمها. إذا توقفنا عن محاربتها على أي جبهة، فستعود بقوة".

وجاء في بيانات منظمة الصحة العالمية أن النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت أولا في بريطانيا، باتت منتشرة في 94 دولة في الأسبوع الذي انتهى الاثنين.

وسجلت معدلات انتشار محلية للنسخة المتحورة، وليس الحالات القادمة من الخارج، في 47 دولة على الأقل.

وسجل انتشار النسخة المتحورة التي ظهرت في جنوب أفريقيا في 46 دولة، في ارتفاع بدولتين، مع معدلات عدوى محلية في 12 على الأقل من تلك الدول.

ورصدت النسخة المتحورة التي بدأت في البرازيل، في 21 دولة مع ارتفاع بست دول، فيما سجلت العدوى المحلية في دولتين على الأقل.

وفي الوقت نفسه، قالت منصة كوفاكس، الآلية المخصصة لجهود شراء وتوزيع اللقاحات ضد كوفيد-19 في العالم والهادفة لضمان تمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاحات، إن لائحتها النهائية للتسليم الأول ستصدر الأسبوع المقبل بعدما أعطت منظمة الصحة العالمية موافقتها على لقاح أسترازينيكا.

