صحة ورشاقة

الإمارات تقدم 85681 جرعة جديدة من لقاح كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 85,681 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الأربعاء، 5,284,406 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 53.43 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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