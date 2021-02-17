“عقد صغيرة” على العيون.. العلماء يحذرون من تأثيرات جانبية أخرى لـ”كوفيد-19″

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 02:01 مساءً - بدءاً من السعال الجاف ووصولاً إلى ارتفاع درجة الحرارة ، من المعروف أن الفيروس التاجي مرتبط بمجموعة من الأعراض غير السارة.

والآن، كشفت دراسة جديدة عن تأثير جانبي محتمل آخر، وهو العقيدات على مقل العيون.

حذر الباحثون من أن عدوى الفيروس التاجي قد تؤدي إلى التهاب مقل العيون بالإضافة إلى تكوين عقيدات غامضة في الجزء الخلفي من العين.

لا يعرف الخبراء حتى الآن أسباب هذه العقيدات أو تأثيرها على صحة المريض على المدى الطويل.

ومع ذلك ، كشفت دراسة أجريت على 129 مريضاً فرنسياً يعانون من كوفيد-19 الشديد وخضعوا لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي أن تسعة منهم (سبعة في المائة) عانوا من تشوهات.

ثمانية من المرضى الذين شاركوا في الدراسة عولجوا في مرحلة ما في العناية المركزة.

قالت المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة أوغستين لوكلير من جامعة باريس: “لاحظنا أن عدداً قليلاً من المرضى الذين يعانون من كوفيد-19 الشديد لديهم عقدة واحدة أو عدة عقيدات في القطب الخلفي لمقلة العين”.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وصف هذه النتائج باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.’

إنّ صور الرنين المغناطيسي تكشف عن عقدة واحدة على الأقل في المنطقة البقعية من العين لدى الأفراد المصابين. إنّ هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من الرؤية المركزية.

يعتقد الباحثون أن العقيدات يمكن ربطها بالتهاب يسببه الفيروس، وهو مظهر شائع للمرض الذي يهاجم العديد من الأعضاء.

لكنهم يفترضون أيضاً أن المشكلة يمكن أن يكون سببها المرضى الذين يرقدون على جبهاتهم في المستشفى في وضعية الانبطاح التي تمنع عن غير قصد أوردة الدم من التصريف.

من بين تسعة مرضى يعانون من عقيدات العين ، أصيب اثنان بداء السكري ، في حين يعاني ستة من السمنة المفرطة واثنان من ارتفاع ضغط الدم.

يتكهن الفريق أيضاُ أن العقيدات يمكن أن تكون مرتبطة بعملية التنبيب الخاصة بالتنفس الاصطناعي.

وقالت الدكتورة لوكلير: “تدعو دراستنا إلى فحص جميع المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة بسبب كوفيد-19 الشديد”.

“نعتقد أن هؤلاء المرضى يجب أن يتلقوا علاجات محددة لحماية العين.’

يقوم الباحثون بإجراء فحوصات المتابعة السريرية والتصوير بالرنين المغناطيسي لدى الناجين لمراقبة العقيدات ومعرفة ما إذا كانت تحمل أي عواقب سريرية مثل فقدان الرؤية أو ضعف المجال البصري.

كما يقومون بإجراء فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لدى المرضى الجدد الذين يعانون من كوفيد-19 الشديد من الموجتين الثانية والثالثة من الوباء ، باستخدام اختبارات أكثر صرامة.

وفي الوقت نفسه، فإن الآثار على المرضى الذين يعانون من كوفيد المعتدل هي حالياً قيد الدرس.

وأضافت الدكتورة لوكلير: “لقد أطلقنا دراسة مستقبلية مع صور مخصصة عالية الدقة لاستكشاف العين والمدار لدى المرضى الذين يعانون من كوفيد الخفيف إلى المعتدل.

“لذلك ، سنكون قادرين على معرفة ما إذا كانت النتائج التي توصلنا إليها محددة لمرضى كوفيد الشديد أم لا.’