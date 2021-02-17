حيل لحرق أسرع للدهون!

بيروت - نادين محمد - يعد التمثيل الغذائي هو مجموعة من التفاعلات الكيميائية التي تحافظ على الحياة في الكائنات الحية.



تساعد هذه العمليات في توليد الطاقة من الطعام الذي نتناوله وتساعد عدة هرمونات في التحكم في معدل التمثيل الغذائي.

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يلعب هرمون الثيروكسين، الذي تصنعه وتطلقه الغدة الدرقية، دوراً مهماً في تنظيم نشاط التمثيل الغذائي في الجسم.



عندما يعاني الفرد من فرط نشاط أو خمول هرمون الغدة الدرقية، فإنه إما أن يفقد الوزن أو يزيد الوزن بسرعة، وذلك لأن عملية التمثيل الغذائي تتأثر سلباً عندما لا يتم تنظيم هرمون الغدة الدرقية.

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أهم العوامل التي تؤثر على معدل حرق الدهون في الجسم.

الرجال يحرقون اكثر من النساء:

يميل الرجال إلى التمتع بعملية التمثيل الغذائي بشكل أفضل من النساء. هذا لأن لديهم كتلة عضلية أكبر وعظام أثقل ودهون أقل من النساء. يمكن تغييرها من خلال نظام التمرين الجيد.

الهرمونات:

إن التحول في التوازن الهرموني مسؤول عن عملية التمثيل الغذائي البطيئة. يمكن التحكم في هذا من خلال تغيير نمط الحياة.

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قلة النوم:

دورة النوم غير المضطربة لمدة 6 - 8 ساعات ضرورية لتنظيم نشاط التمثيل الغذائي.



حمية الجوع:

تناول كميات أقل من الطعام أو تخطي وجبات الطعام يمكن أن يؤدي إلى بطء عملية التمثيل الغذائي. يساعد تناول الطعام على فترات منتظمة وتناول الطعام بكميات خاضعة للرقابة على عملية التمثيل الغذائي.

الإجهاد المزمن:

الإجهاد المفرط والمزمن يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول. المستويات العالية من هذا الهرمون تجعل من الصعب على الجسم استخدام الأنسولين. هذا يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي مما يؤدي إلى زيادة الوزن. يمكننا تحسين معدل التمثيل الغذائي في أجسامنا من خلال تضمين بعض التغييرات في نمط الحياة.

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بناء كتلة العضلات:

تتطلب خلايا العضلات طاقة للحفاظ عليها أكثر من الخلايا الدهنية. وبالتالي، فإن الأشخاص الذين لديهم عضلات أكثر من الدهون يميلون إلى الحصول على عملية التمثيل الغذائي بشكل أسرع. مع تقدمنا في السن، نميل إلى اكتساب الدهون وفقدان العضلات. هذا ما يفسر سبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي مع تقدمك في السن.



على الجانب الآخر إليك حيل تساعد على حرق أسرع للدهون.

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نشّط بدنياً بانتظام:

النشاط الهوائي لمدة 30 دقيقة لمدة خمسة أيام من الأسبوع يساعد بشكل كبير على رفع النشاط الأيضي. قد يكون المشي، أو الجري، أو ركوب الدراجات، أو السباحة، أو أي نشاط يرفع ضربات القلب ويجعلك تتنفس لفترة طويلة.



البقاء رطباً:

يمكن أن يساعد الماء العادي في حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع وأفضل، وبالتالي يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي.

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تناول كميات أقل بانتظام:

إن تناول كميات كبيرة من الطعام يبطئ عملية التمثيل الغذائي. إن تناول كميات صغيرة من الطعام بانتظام يساعد في زيادة نشاط التمثيل الغذائي. هذا يساعدنا أيضاً على الابتعاد عن الإفراط في تناول الطعام.



استخدام التوابل في الوجبات:

الوجبات الحارة تعزز النشاط الأيضي. الفلفل الأخضر والأحمر يساعدان على زيادة معدل التمثيل الغذائي. يمكن أن يساعد الكابسيسين الموجود في الفلفل في حرق السعرات الحرارية الإضافية بكميات صغيرة. عند الدمج مع الأطعمة الأخرى التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، يمكن أن يكون لها ميزة طفيفة.

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النظام الغذائي الغني بالبروتين:

يستخدم الجسم طاقة أكبر لتفكيك البروتين أكثر من الكربوهيدرات أو الدهون. يمكن أن يساعد تضمين البروتينات الخالية من الدهون والبقول والبازلاء والبقوليات في زيادة نشاط التمثيل الغذائي.

الشاي الأخضر:

2 - 3 أكواب من الشاي الأخضر تساعد على زيادة التمثيل الغذائي لمدة تصل إلى بضع ساعات.

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النوم:

قلة النوم هي المسؤولة عن ارتفاع حالات السمنة. إنه يؤثر بشكل كبير على عملية التمثيل الغذائي لدينا. يساعد النوم الجيد لمدة 6 - 8 ساعات على حرق السعرات الحرارية، وتنظيم الهرمونات التي تحافظ على معدل التمثيل الغذائي لدينا، ومعالجة السكر.

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