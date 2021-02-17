هكذا تتخلص من رغبتك في تناول السكر والحلويات

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

يمثل تناول السكريات والحلويات بشكل شبه دائم، تحديا كبيرا بالنسبة لكثير من الناس، خاصة لمن يريدون خفض أوزانهم.



وللتخلص من هذه الحالة، نصحت خبيرة التغذية، بوجا مالهوترا، باتباع عدة طرق لخداع الجسم وجعله يتوقف عن طلب السكريات.

شرب الماء باستمرار

وأوضحت الخبيرة أن الشيء الرئيسي عند الإقلاع عن السكر هو شرب الكثير من الماء وعدم الجوع، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت أن قلة السوائل في الجسم والجوع يتسببان في زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر.

تناول الألياف والبروتين

وأكدت مالهوترا، أنه خلال النظام الغذائي لفقدان الوزن يجب أن يكون هناك الكثير من الألياف والبروتين، وهذه العناصر الغذائية ستجعلك تشعر بالشبع، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تناول طعام يحتوي على كربوهيدرات مكررة ومحليات غير طبيعية.

الفواكه المجففة

وأشارت إلى أنه إذا كانت لديك رغبة قوية في تناول شيء حلو، فيمكنك استبدال الشوكولاتة أو الحلويات بالفواكه أو الفواكه المجففة، مثل المشمش المجفف أو الزبيب أو التمر.

وإذا كان من المستحيل مقاومة الحلويات، أوصت الخبيرة بتناول الحلويات بكميات صغيرة، والأفضل من ذلك كله، تناول الحلويات فقط في أيام العطل والمناسبات الخاصة.