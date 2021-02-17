شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 5 نصائح مهمة أحرص عليها عند تحضير القهوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم مجلس الصحة لمجلس التعاون الخليجي 5 نصائح مهمة لابد مراعاتها عند تحضير القهوة.

وأوضح في تغريدة على موقع “تويتر” أنه يجب الحرص على القهوة المفلترة، حيث أن القهوة المطبوخة بالماء تحتوي على شوائب يمكنها رفع مستويات الكوليسترول في الدم.

ونصح المجلس بإضافة القرفة، حيث يمكن أن تساهم القرفة بتقليل نسبة السكر في الدم والكوليسترول، مشيراً إلى أن وضع السكر يقلل من قيمتها.

وأشار إلى أن العسل يعد بديل مؤقت للسكر أو تناول كميات من الفاكهة مع القهوة.

ولفت إلى أن الدراسات ، تشير إلى أن الحد الأعلى من الكافيين 400 مل ما يعادل 4 أكواب من القهوة في اليوم يعد آمناً، مع تجنب الإضافات الضارة من المنكهات والمحليات والتي تشمل (الفانيلا والكراميل والموكا) إذ أنها عالية السكريات