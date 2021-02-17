سلالة كورونا البريطانية تنتشر بسرعة في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن سلالة كورونا المكتشف في بريطانيا، والتي من المحتمل أن تكون أكثر عدوى، ينتشر بسرعة في ألمانيا.

وأضاف شبان، الأربعاء، في برلين إنه وفقا لبيانات جديدة من معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، ارتفعت نسبة هذه الطفرة في العينات الإيجابية التي تم فحصها من أقل من 6% إلى أكثر من 22% في غضون أسبوعين.

كانت شارون بيكوك مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض "كوفيد-19" في بريطانيا، قالت إن سلالة فيروس كورونا البريطانية ستنتشر على الأرجح في أنحاء العالم.

وذكرت أن مكافحة الفيروس ستستمر لـ10 أعوام على الأقل.