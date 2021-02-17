السويد تواجه موجة كورونا الثالثة.. إغلاق صارم وغرامة 240 دولارا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت حكومة السويد إجراءات جديدة أكثر صرامة، بموجب قوانين جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك لمساعدة البلاد في التعامل مع احتمال عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية السويدية، لينا هالنجرين للصحفيين، الأربعاء: "هناك مخاطر واسعة من حدوث موجة ثالثة من العدوى".

وأضافت أنه وسط زيادة "تثير القلق" في حالات الإصابة على مدار الأسبوع الماضي، تقترح الحكومة الآن 5 إجراءات جديدة ستجعل من السهل إغلاق أجزاء من المجتمع السويدي.

وستسمح الاقتراحات للحكومة بإغلاق مراكز التسوق والصالات الرياضية والمطاعم، بالإضافة إلى السماح بفرض قيود جديدة على الملاهي والمتاحف.

وسيكون هناك نظام جديد للسيطرة على التجمعات الاجتماعية والأحداث العامة، طبقا لما ذكرته الوزيرة.

وتابعت الوزيرة أنه يتعين أن يتم منح البلديات سلطات أكبر لوقف مخاطر التكدس في أماكن معينة.

وأضافت أن أي شخص ينتهك الحظر يمكن أن يتم تغريمه ألفي كرونه (240 دولارا).