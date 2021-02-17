بعد ظهوره مجددا في أفريقيا.. تحذير أمريكي من إيبولا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت الولايات المتحدة من أن العالم لا يمكنه تجاهل خطورة فيروس إيبولا بعد ظهوره في غينيا والكونغو الديمقراطية، رغم انتشار فيروس كورونا.

وتوفي 5 أشخاص في غينيا بحمى إيبولا النزفية التي ظهرت مجددا للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في غرب أفريقيا بين 2013 و2016، وقد أسفر حينذاك عن وفاة 11 ألفا و300 شخص خصوصا في غينيا وليبيريا وسيراليون.

وأطلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن سجلت إصابة 4 أشخاص بإيبولا توفي منهم اثنان، حملة تطعيم الاثنين، بعد 3 أشهر من انتهاء موجة سابقة.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان "ظهر إيبولا من جديد بآن واحد في وسط وغرب أفريقيا" متعهدة بأن تتعاون واشنطن مع الحكومات المتضررة ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت: "لا يمكن للعالم أن يتجاهل الأمر. يجب أن نبذل قصارى جهدنا للرد بشكل فعال وسريع".

وتنتقل عدوى إيبولا إلى البشر عن طريق حيوانات مصابة، وينتقل بين البشر عن طريق إفرازات الجسم، ومن أبرز أعراضه الحمى والقيء والنزف والإسهال.