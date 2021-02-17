اكتشاف سلالة جديدة من كورونا.. "غامضة ونادرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف فريق بحثي في معهد باسكالي بالتعاون مع جامعة فيديريكو الثاني في مدينة نابولي الإيطالية، نوعا جديدا ونادرا من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن إقليم كامبانيا بجنوبي البلاد على "فيسبوك" اكتشاف نوع جديد من الفيروس التاجي لم يحدد من قبل في إيطاليا، مسمى بـ(B.1.525)، والذي سجل حتى الآن 32 حالة فقط في بريطانيا، كما سجل عددا قليلا من الحالات الأخرى في نيجيريا والدنمارك والولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

ويحتوي (B.1.525)، المتغير الجديد، على تغيير جيني يسمى (E484K)، والذي يوجد أيضاً في السلالات البرازيلية والجنوب أفريقية.

يذكر أن آثار النوع الجديد من الفيروس التاجي على الناس (مقارنة بالسلالات الأخرى) غير معروفة بعد، ونظراً لاكتشافه مؤخراً، ليس من المعروف حتى ما إذا كانت اللقاحات ستكون فعالة عليه أم لا.





ووفقاً للمذكرة التي أرسلها إقليم كمبانيا لتحذير الأقاليم الإيطالية الأخرى: "تبين إيجابية إصابة أن أحد العائدين من رحلة لأفريقيا بكوفيد- 19، وبفضل التعاون بين مختبرات مستشفى فيديريكو الثاني ومعهد باسكالي، حدد البروفيسور جوزيبي بورتيلا الحالة المشبوهة، وفي وقت قصير للغاية اكتشف فريق نيكولا نورمانو من معهد باسكالي، نوعاً مختلفاً من كوفيد-19 لم يتم ملاحظته من قبل في إيطاليا حتى الآن".





كما حدد الباحثين في معهد السرطان في نابولي (Fondazione G. Pascale) أن هذا النوع الجديد له بعض الخصائص المختلفة عن السلالات الأخرى، موضحين: "تسلسل العينة التي جاءت إلينا من عيادة Federiciano Polyclinic جعلنا نشك على الفور لأنها لم تقدم أوجه تشابه مع السلالات الأخرى التي اكتشفت من قبل في إقليمنا".

وأضافوا: "بعد المقارنة مع مجموعة قسم الأمراض الحيوانية الناشئة في المعهد العالي للصحة الإيطالي Istituto Superiore di Sanità ، حصلنا على تأكيد بأنه نوع جديد من الفيروس التاجي موصوف حتى الآن في 100 حالة فقط في بعض البلدان الأوروبية والأفريقية وأمريكا".

كما أوضح الباحثون الإيطاليون أن "في الوقت الحالي، لا تُعرف قوة العدوى أو الخصائص الأخرى لهذا النوع الجديد من كوفيد-19، كما يحدث للعديد من المتغيرات النادرة للفيروس".





