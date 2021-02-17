شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية: تسجيل 3 براءات اختراع جديدة في استخدام «بلورات الكربون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الثلاثاء، إن فريق بحثي بالجامعة نجح في ابتكار مادة جديدة من بلورات الكربون واستخدامها في تصنيع الخلايا الشمسية ومصابيح الليد الأبيض المتطورة، وغيرها من التطبيقات المتنوعة، مثل التصوير البيولوجي للكشف عن الأورام وأنظمة توصيل الأدوية والمجسات فائقة الحساسية والمجسات الحيوية.

وقال الدكتور محسن غالي، الأستاذ بقسم مواد الطاقة بمعهد العلوم الأساسية، إنه تم تسجيل 3 براءات اختراع جديدة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في استخدام تلك المادة في موضوعات مختلفة، موضحًا أن نقاط الكربون النانومترية تعتبر من المواد الساحرة ذات الصفات المثيرة للاهتمام العالمي نظرًا لصفاتها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المتميزة والعديدة التنوع، مما أدى إلى استخدامها في مجالات صناعية وطبية واسعة.

وأضاف أن المادة التي ابتكرها فريق البحث هي نوع جديد من بلورات الكربون عبارة عن تجمع بلوري كروي يتكون من عدد محدود من ذرات الكربون، حيث يتراوح حجم البلورة الواحدة ما بين واحد إلى أقل من عشرة نانومتر، ونجح الفريق البحثي في ابتكار تصنيع هذه المادة من مصادر مختلفة وغير متوقعة، بالاضافة لاكتشاف صفات جديدة لهذه المادة تسمح بابتكار تطبيقات جديدة لها في مجالات متعددة تخدم البشرية.

وتابع: «يمكن تصنيع هذه المادة من مصادر مبتكرة جديدة، مثل الشعيرات الذهبية الموجودة في حبة الذرة الصفراء كما تم استخلاص هذه المادة النانومترية المضيئه من مصادر أخرى غريبة مثل جناح حشرة سوسة النخيل».