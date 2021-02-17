كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 12:34 مساءً - جدول المحتوى

القيمة الغذائية للجزر فوائد الجزر للحامل نصائح لتناول الجزر أثناء الحمل مخاطر تناول عصير الجزر أو الجزر أثناء الحمل وصفة شوربة الجزر اللذيذة

إذا كنت حاملاً، فمن الواضح أنك ترغبين في القيام بكل شيء بالطريقة الصحيحة من أجل صحة طفلك الذي لم يولد بعد ورفاهيته. أول وأهم شيء يجب أن تنتبهي إليه هو نظامك الغذائي والتغذية أثناء الحمل. إذا كنت تتساءلين عما إذا كان تضمين الجزر في نظامك الغذائي اليومي للحمل يعد خياراً جيداً، فاقرئي المقالة التالية؛ حيث تناقش الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد فوائد الجزر للحامل.

1.القيمة الغذائية للجزر

الجزر

الجزر من الخضراوات الجذرية الرائعة المليئة بالفيتامينات والمعادن الحيوية المختلفة. سوف يطلعك الجدول التالي على القيمة الغذائية للجزر.

القيمة الغذائية لكل 100 جرام

طاقة: 41 سعراً حرارياً.

الكربوهيدرات: 9.58 جرام.

السكر: 4.5 جرام.

بروتين: 0.93 جرام.

الألياف: (الألياف الغذائية) 2.8 جرام.

فيتامين سي: 6 مجم.

فيتامين أ: 5 مجم.

فيتامين بـ6. 0.135 جرام.

فيتامين ك: 13. 2 ميكروغرام.

الكالسيوم 33 مجم.

صوديوم: 69 مجم.

الفوسفور: 35 مجم.

البوتاسيوم: 320 مجم.

المغنيسيوم: 12 مجم.

النحاس: 0.045 مجم.

حديد: 0.30 مجم.

الزنك: 0.24 مجم.

المنغنيز: 0.143 مجم.

السيلينيوم: 0.1 ميكروغرام.

2.فوائد الجزر للحامل

للحامل

الجزر هو مصدر قوة للعديد من الفيتامينات والمعادن. يمكن أن تؤكل هذه الخضراوات الجذرية في شكلها النيئ والمطبوخ. للجزر فوائد صحية هائلة في فترة الحمل.

جيد للبصر

كونه مصدراً غنياً بفيتامين أ، فإن الجزر مفيد جداً لصحة عينيك أثناء الحمل. فهو لا يعتني بعينيك ورؤيتك أثناء الحمل فحسب، بل إنه مفيد أيضاً لنمو عين الجنين.

يقوي جهاز المناعة

يحتوي الجزر على كميات جيدة من فيتامين سي، وهو مفيد للغاية في تقوية جهاز المناعة لديك. تميل المناعة إلى الانخفاض أثناء الحمل، ويساعد تناول الجزر بانتظام في تقوية مناعتك.

يساعد في نمو الجنين

يعتبر استهلاك الجزر فعالاً جداً لنمو الجنين وتطوره؛ لأن الجزر يحتوي على كميات وفيرة من الكالسيوم وفيتامين أ، وهو أمر مهم جداً لتكوين عظام الجنين وأسنانه.

يساعد في منع فقر الدم

قد يساعد تضمين الجزر في نظامك الغذائي اليومي أثناء الحمل في درء فقر الدم أثناء الحمل. وذلك لأن الجزر ليس غنياً بالحديد فحسب، بل يحتوي أيضاً على فيتامين سي الذي يساعد في امتصاص الجسم للحديد.

يخفف الإمساك

يعتبر الإمساك من أكثر المشاكل التي تواجهها المرأة الحامل. يحتوي الجزر على كمية كافية من الألياف، وقد يساعدك تناول الجزر بشكل منتظم على التغلب على مشاكل الإمساك. يساعد الجزر أيضاً في الحفاظ على مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

يمنع التقلصات أثناء الحمل

قد تعاني العديد من النساء الحوامل من تقلصات وتيبس العضلات أثناء الحمل. رغم أن هذه المشكلات شائعة جداً، إلا أنها قد تكون غير مريحة للغاية. يحتوي الجزر على الفوسفور، مما يساعد على أداء العضلات بشكل صحيح أثناء الحمل ويمنع أي نوع من التشنج.

فعال في إدارة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

قد تعاني بعض الأمهات المحتملات من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، مما قد يؤدي إلى مضاعفات مختلفة أثناء الحمل. ومع ذلك، إذا تم استهلاك الجزر بشكل يومي، فقد يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم الحملي؛ لأنه يحتوي على كميات جيدة من الألياف وبيتا كاروتين.

يساعد في تكوين عظم الجنين والغضاريف

يحتوي الجزر على المنغنيز، وهو معدن حيوي مطلوب لتكوين العظام والغضاريف بشكل أفضل لدى طفلك الذي لم يولد بعد. يمكنك زيادة تناول المنجنيز عن طريق تضمين عصير الجزر في نظامك الغذائي أثناء الحمل.

يساعد في تطوير الجهاز العصبي للجنين

إن الكميات الكافية من فيتامين ب، وحمض الفوليك في الجزر مفيدة لنمو الجهاز العصبي والدماغ لجنينك. قد يقلل استهلاك الجزر بشكل يومي من خطر إصابة طفلك بتشوهات عصبية مثل السنسنة المشقوقة.

يساعد في الوقاية من السرطان

يحتوي الجزر على بيتا كاروتين، وهو مفيد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. يعمل البيتا كاروتين كمضاد للأكسدة للمرأة الحامل ويقلل من تأثير الجذور الحرة في جسمك، وبالتالي ينقذك أنت وطفلك من خطر الإصابة بالسرطان.

هناك العديد من الفوائد لاستهلاك الجزر التي يمكنك الاستمتاع بها أثناء الحمل، لك ولصحة طفلك ورفاهيته.

3.نصائح لتناول الجزر أثناء الحمل

فوائد الجزر

إذا كنت تفكرين في كيفية إضافة هذه الخضر الجذرية المعجزة بشكل فعال إلى نظامك الغذائي، فهذه بعض النصائح التي قد تساعدك على معرفة كيفية استهلاك وإضافة هذه الخضار في نظامك الغذائي:

اختاري جزراً أصغر حجماً إذا كنت تحبين طعماً أكثر حلاوة.

يجب عليك اختيار الجزر الطازج للاستهلاك، فهو ليس فقط مقرمشاً ولكن طعمه أفضل أيضاً. اكسري رأس الجزرة وإذا كسرت بسهولة فهي طازجة.

الجزر من الخضراوات الجذرية. لذلك، من المهم جداً غسلها جيداً للتخلص من أي آثار للتربة.

من الناحية المثالية، يمكنك كشط الجزرة، لكن لا تكشطي الجلد تماماً، حيث إن معظم العناصر الغذائية الحيوية موجودة في الجلد.

الجزر من الخضراوات متعددة الاستخدامات، وبالتالي، لا يمكنك تناولها نيئة أو مطبوخة فحسب، بل يمكنك أيضاً استخدامها في شكل مهروس أو مبشور أو مقطع لطهي أنواع مختلفة من الأطباق.

4.مخاطر تناول عصير الجزر أو الجزر أثناء الحمل

الجزر

رغم أن تناول الجزر النيئ أثناء الحمل يعتبر آمناً ولا يشكل أي تهديد لك أو لجنينك، إلا أن هناك بعض المخاطر المرتبطة بتناول الجزر أو عصير الجزر أثناء الحمل.

الجزر برتقالي أو أحمر اللون، وبالتالي، عندما تستهلكينه بكميات أكبر، قد يتحول لون بشرتك إلى اللون الشاحب أو الأصفر. وذلك لأن الجزر يحتوي على مادة تسمى كاروتين والكميات الزائدة قد تسبب حالة جلدية تسمى كاروتينيميا.

قد لا تكون الكميات الزائدة من فيتامين أ مفيدة لصحة طفلك. عندما تستهلكين كميات كبيرة من الجزر، فإن جسمك يحمل فيتامين أ زيادة على ما هو مطلوب، مما قد يعوق أو يتعارض مع نمو الجنين وتطوره.

قد يسبب استهلاك الجزر أحياناً ردود فعل تحسسية. قد يؤدي إلى صداع شديد وغثيان وما إلى ذلك. الحذر قبل إضافة الجزر إلى نظامك الغذائي أثناء الحمل.

إذا كنتِ تعانين من عدوى في القناة الصفراوية أثناء الحمل، فمن الأفضل تجنب الإفراط في تناول الجزر.

شرب كميات كبيرة من عصير الجزر ليس جيداً أيضاً أثناء الحمل. عصير الجزر بكميات أكبر من المطلوب قد يسبب الصداع والخمول.

وصفة شوربة الجزر اللذيذة

فوائد الجزر