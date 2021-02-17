أعراض حموضة المعدة عند الأطفال الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 12:34 مساءً -

جدول محتوى 1-الحموضة وارتباطها بعمر الطفل 2-أعراض الحموضة عند الأطفال الرضع 3-متى تذهب الأم للطبيب؟ 4-طرق لعلاج الحموضة عند الرضع والأطفال 5-أسباب الحموضة المعوية عند الأطفال الرضع 6-طرق مساعدة للوقاية من الحموضة عند الأطفال الرضع

كثيرون يظنون أن الحموضة تقتصر على البالغين فقط، ولكن الحقيقة الطبية تؤكد أن حديثي الولادة والرضع قد يعانون منها أيضًا، وذلك بنسبة تزيد على 1% من الرضع ، نتيجة عدم اكتمال نمو الجهاز الهضمي لديهم وأسباب أخرى سنتعرف عليها من الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال..إضافة إلى طرق علاجها والوقاية منها أيضا

1-الحموضة وارتباطها بعمر الطفل

حموضة معدة الرضيع بسبب عدم اكتمال نمو الجهاز الهضمي

يتوقف السبب المؤدي إلى الإصابة بالحموضة على عمر الطفل؛ فإذا كان عمره أقل من 6 أشهر، فغالبًا ما يكون السبب

ضعف العضلة السفلية للمريء...عدم اكتمال نمو الجهاز الهضمي.

أما الحموضة للطفل البالغ من العمر عام ..فيرجع سببها إلى

تناول الحمضيات - مثل الليمون والبرتقال- على معدة فارغة...أو تعرض الطفل لضغط نفسي لا يحتمل.



2-أعراض الحموضة عند الأطفال الرضع

حموضة المعدة عند الرضيع ..حالات قليلة

تتمثل في رفض الأكل أو عدم زيادة الوزن.. يعاني الرضيع من عدم الارتياح مع صعوبات في التنفس

بدءا من القيء في سن 6 أشهر أو أكثر..روائح أو ألم بعد الأكل

ألم أو حرقان في الجزء العلوي من الصدر، والذي يسمى حرقة

يعانى الطفل من ألم أو إزعاج عند البلع

في كثير من الأحيان السعال أو الصفير ، أو بحة في الصوت

لديهم غثيان متكرر..ألم في الصدر نتيجة تذوق حمض المعدة في الحلق

يشعر الطفل وكأن اللبن عالق في حلقه..ألم عند الاستلقاء..مع بكاء الشديد.

3- متى تذهب الأم للطبيب؟

التوجه للطبيب لعمل فحوصات لازمة

لا يمكن للأم تشخيص حالة الطفل على أنها حموضة أو ارتجاع في المريء بنفسها، لذلك يجب التوجه إلى طبيب المختص، لمعرفة السبب وراء الإصابة بهذا المرض، وهناك يتم ذلك بالخضوع إلى بعض الفحوصات الطبيبة

مثل..الموجات فوق الصوتية...اختبارات معملية، كفحص الدم أو البول.

رصد درجة وعدد مرات الحموضة التي يعاني منها الطفل المصاب، عن طريق إدخال أنبوب رفيع عبر أنفه أو فمه إلى المريء متصل بجهاز يقوم برصد درجتها.

الأشعة السينية...التنظير العلوي عبر تمرير أنبوب مزود بعدسة كاميرا ومصباح عبر فم الرضيع، لأخذ عينات نسيجية لتحليلها.

4-طرق لعلاج الحموضة عند الرضع والأطفال

الحموضة تحدث..عند عودة حمض المعدة إلى المريء

يعتمد الأمر على شدة الحالة، و دائما يبدأ العلاج في تغيير نمط الحياة البسيط، فـ الحموضة تحدث عند عودة حمض المعدة إلى المريء أثناء الرضاعة أو بعد الوجبة وتسبب الألم وقد تؤدى إلى القيء و مشاكل في الجهاز التنفسي

لا تختلف الأدوية المعالجة للحموضة ، ولكن يمكن الاختلاف في الجرعات والتي يتم تحديدها وفقًا لعمر الطفل المصاب

1- دواء منظم للمعدة.

2- دواء لتقليل الالتهاب.

3- دواء مضاد للحموضة.

4- تناول اللبن البارد.

5-أسباب الحموضة عند الأطفال الرضع

هناك أدوية تساعد على تقليل كمية الأحملض

هو عدم اكتمال ونضوج الجهاز الهضمي الحموضة عند الأطفال الرضع

لا تتردي في زيارة الطبيب، كي تساعدي طفلك في التخلص من ألم المعدة

على الرغم من أن الحموضة تتحسن من تلقاء نفسها عادةً عندما يبلغ الطفل عامه الأول، فقد يصعب علاج الحموضة عند الأطفال الرضع

هناك أدوية تساعد في تقليل كمية الأحماض التي تصنعها المعدة، والتي تقلل من حرقة المعدة والحموضة

وتُؤخذ هذه الأدوية يوميًا لمنع إفراز الحمض الزائد في المعدة.

وهناك نوع آخر من الأدوية يمنع القيء وينظم حركة المعدة ويساعدها في إفراغ الطعام أسرع

6-طرق مساعدة للوقاية من الحموضة عند الأطفال الرضع

ساعدي طفلك في التجشؤ عدة مرات

استخدام اللهاية، قد يساعد إنتاج اللعاب في الحد من حمض المعدة.

إطعام طفلك في وضع رأسي، ورفع رأس سرير طفلك

تجنب النوم بعد الرضاعة مباشرةً.

في حالة الرضاعة بالزجاجة، ابقي الحلمة مملوءة بالحليب حتى لا يبتلع الطفل كثيرًا من الهواء في أثناء الرضاعة

جربي حلمات مختلفة للعثور على واحدة تسمح لفم الطفل بالالتصاق جيدًا مع الحلمة في أثناء الرضاعة.

ساعدي طفلك في التجشؤ عدة مرات في أثناء الرضاعة بالزجاجة أو الرضاعة الطبيعية، يساعده ذلك في منع الحموضة