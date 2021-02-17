أكياس المبيض وعلاقتها بالحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 12:34 مساءً - عندما يخبرك طبيبك، أنك مصابة بتكيسات المبيض، ستنزعجين في بداية الأمر، ولكن لا داعي للقلق، فلحسن الحظ عندك مشكلة حلولها موجودة يطرحها عليك الدكتور مصطفى الدم. اختصاصي النسائية والتوليد والمساعدة على الإنجاب وعمليات المناظير والتجميل النسائية، من مستشفى الزهراء.

د. مصطفى الدم

ما هو كيس المبيض؟

ما الذي يسبب وجود كيس على المبيض؟

ماذا أفعل إذا كنت أعاني من كيس المبيض أثناء الحمل؟

أعراض كيس المبيض.

علاجات كيس المبيض.

ماذا لو انفجر كيس المبيض لديّ أثناء الحمل؟

أعراض انفجار كيس المبيض.

هل تختفي أكياس المبيض أثناء الحمل؟

ما هو كيس المبيض؟

أكياس المبيض

هو كيس مملوء بسائل يتوضع في المبيض. والعديد من النساء مصابات به، والخبر السار هو أن معظم أكياس المبيض غير ضارة ولا تسبب الألم وتختفي من تلقاء نفسها. ومنها:

كيسات جرابية. تتكون الأكياس الجرابية عندما لا ينفتح جريب المبيض (الكيس الصغير الذي تنمو فيه البويضة).

كيسات الجسم الأصفر: يتطور "الجسم الأصفر" بعد خروج البويضة من الجريب أثناء التبويض.

كيسات مرضية: وتتكون من خلايا جرثومية في المبيض ويمكن أن تحتوي على شعر أو جلد أو دهون.

"أكياس الشوكولاتة" لدى النساء المصابات بمشاكل في بطانة الرحم، حيث تمتلئ هذه الأكياس بالدم؛ لذلك يمكن أن تكون أغمق في اللون.

كيسات الأورام الغدية: يمكن أن تتطور هذه على سطح المبيض وتكون صلبة، مثل كرة العضلات.

ما الذي يسبب وجود كيس على المبيض؟

مشاكل بطانة الرحم

أثناء الحمل، ينتج الجسم الأصفر هرمونات لتغذية ودعم بطانة الرحم والطفل الذي ينمو حتى تتولى المشيمة العمل بعد حوالي 10 إلى 12 أسبوعاً. ولكن في عدد قليل من حالات الحمل، يمتلئ هذا الجسم الأصفر بالسوائل ويبقى على المبيض بدلاً من التراجع. وهذا ما يسمى كيس الجسم الأصفر.

ماذا أفعل إذا كنت أعاني من كيس المبيض أثناء الحمل؟

الموجات فوق الصوتية

لحسن الحظ، فإن غالبية أكياس المبيض لن تؤثر على حملك على الإطلاق. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بكيس الجسم الأصفر، فمن المحتمل أن يختفي من تلقاء نفسه بحلول الثلث الثاني من الحمل.

يمكن أن تستمر أنواع التكيسات الأخرى في النمو أثناء الحمل، وفي بعض الحالات تسبب الألم، لكنها لا تؤذي الحمل.

ولمراقبة أي تكيسات موجودة، سيوصي طبيبك بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية بانتظام لمراقبة المبايض. للتأكد من أنها لا تنمو أو تتغير بشكل مقلق.

أعراض كيس المبيض

وخز في البطن

في حين أن معظم الأكياس لا تسبب الألم أو أعراضاً أخرى، فإن بعضها يمكن أن تسبب الأعراض التالية:

1 - الألم الذي يمكن أن يحدث في منطقة أسفل البطن أو الحوض على جانب الكيس. يمكن أن يكون حاداً وكأنه وخز، أو مفاجئاً وشديداً.

2 - في حالات نادرة، يمكن أن يتسبب في التواء المبيض الذي يمكن أن يكون مؤلماً للغاية.

3 – حدوث انتفاخ، أو امتلاء يضغط على البطن.

علاجات كيس المبيض

الراحة أهم علاج

تختفي معظم تكيسات المبيض من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى أي علاج. في حالات نادرة، كما في حالة تمزق كيس المبيض أو التواء المبيض، قد يكون العلاج كالتالي:

1 - الراحة، وتناول مسكنات الألم المناسبة للحمل.

2 - الجراحة. إذا كانت ضرورية أثناء الحمل، فإن طبيبك سيبذل قصارى جهده لإجرائها بالمنظار (من خلال شقوق صغيرة). لكن إذا كان الكيس كبيراً، لا مفر من الجراحة بشق البطن.

ماذا لو انفجر كيس المبيض لديّ أثناء الحمل؟

الخيار الجراحي وارد

عادة لا يكون انفجار كيس المبيض، حتى أثناء الحمل، مدعاة للقلق، سيتبدد السائل من الكيس وسيشفى الكيس المنفجر من تلقاء نفسه. وكل ما هو مطلوب تناول بعض الأدوية للتحكم في الألم والراحة حتى يشفى الكيس.

ومع ذلك، إذا كان هناك قلق بشأن العدوى بسبب التمزق، أو إذا كان هناك الكثير من النزيف، أو إذا كان هناك التواء يمنع تدفق الدم إلى المبايض، أو إذا كان انفجار الكيس يؤثر على الحمل بطريقة ما، قد يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية.

أعراض انفجار كيس المبيض

آلام انفجار المبيض

لا تشعر جميع النساء بالألم بعد انفجار كيس المبيض، لكن بعضهن يشعرن بالألم عند حدوث التمزق. وقد تشمل أعراض تمزق كيس المبيض ما يلي:



1 - الآلام المتوسطة والشديدة. في بعض الحالات، في منطقة أسفل البطن أو حتى الظهر.

2 - نزيف مهبلي أو بقع دم.

3 - الغثيان أو القيء مع الألم (في حالة الالتواء).

4 - الدوخة مع الألم.

5 - الحمى مع الألم.

هل تختفي أكياس المبيض أثناء الحمل؟

أغلب الأكياس غير ضارة

عادة ما تختفي أكياس الجسم الأصفر (النوع الأكثر شيوعاً أثناء الحمل) من تلقاء نفسها خلال الثلث الثاني من الحمل. كما أن أغلبها غير ضارة، ولكن إذا كنت تعانين من ألم أو لديك أي أعراض أخرى، فأخبري طبيبك بذلك. يمكن أن تساعد المراقبة الدقيقة وأدوية الألم حسب الحاجة في الحفاظ على الحمل والطفل آمناً.