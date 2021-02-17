الكشف عن دور الكافيين على المادة الرمادية في الدماغ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

كشف فريق من الباحثين دور مادة الكافيين على المادة الرمادية الموجودة في الدماغ.

قام باحثون من جامعة بازل بإجراء دراسة لمتابعة الاستهلاك المنتظم للكافيين، وضمت الدراسة مجموعة من عشرين شابا يشربون القهوة بانتظام.

وتم تقسيم التجربة إلى مرحلتين كل منهما عشرة أيام. في المرحلة الأولى، تلقوا حبوبا تحتوي على الكافيين، وفي الثانية دواء وهميا. في نهاية كل فترة زمنية، درس العلماء حجم المادة الرمادية للأشخاص ونوعية نومهم، بحسب ما نشر موقع Cerebral Cortex..

وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها، كان عمق نوم المشاركين هو نفسه، بغض النظر عما إذا كانوا قد تناولوا الكافيين أو كبسولات الدواء الوهمي.

ومع ذلك، وجد الباحثون اختلافا كبيرا في حجم المادة الرمادية: كان أعلى لدى أولئك الذين لم يتناولوا الكافيين. كان الاختلاف ملحوظًا بشكل خاص في الفص الصدغي الإنسي الأيمن، بما في ذلك الحُصين، وهي منطقة الدماغ المسؤولة عن تعزيز الذاكرة.

تقول البروفيسور كارولين رايشرت: “لا تشير نتائج الدراسة إلى وجود تأثير سلبي للكافيين على الدماغ. ولكن من الواضح أنه عند تناوله يوميًا، فإنه يؤثر على الوظيفة الإدراكية”.

في النهاية، خلص الخبراء إلى أنه بعد عشرة أيام من الامتناع عن تناول القهوة، تعافت أنسجة دماغ الأشخاص، وذلك بحسب “سبوتنيك”.