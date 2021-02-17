قاتل جديد قادم من أفريقيا.. مرض غامض يهاجم تنزانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام محلية في تنزانيا عن تفشي مرض جديد "مجهول" تسبب بحدوث عدة وفيات في البلاد.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، سُجلت 15 حالة وفاة في البلاد ونُقل 50 مواطنا إلى المستشفيات بعد معاناتهم من أعراض مرض "مجهول"، ما استدعى استنفار السلطات الصحية في البلاد الواقعة وسط أفريقيا.

وأفادت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، التي تتابع الحالة، بأنه من أهم أعراض المرض الغريب، الشعور بالغثيان الشديد والقيء الممزوج بالدم.

وأظهر الفحص السريري أن المرضى، ومعظمهم من الرجال، لديهم تاريخ من قرحة المعدة وأمراض الكبد، وكشف تشريح جثث بعض المتوفين إلى أن معظمهم أصيبوا بأمراض في المعدة والكبد.

ونشرت الهيئة الروسية "روس بوتريب نادزور" (هيئة روسية تشرف على الرقابة الصحية والصحية والوبائية وتعمل على تنفيذ وتنظيم عملية مكافحة الأوبئة)، بيانا جاء فيه: "تراقب الهيئة الوضع في تنزانيا عن كثب، وفي 9 فبراير/ شباط، أبلغت وسائل الإعلام عن حالات لمرض غير معروف في منطقة تشونيا (مقاطعة مبيا في جنوبي غرب البلاد)".

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي، لا توجد معلومات كافية لتحديد سبب المرض، بالإضافة إلى ذلك، لا توجد بيانات كافية لوضع فرضيات حول العدوى والوفيات لهذا المرض، وكذلك مخاطر تفشي المرض وسرعة انتشاره".

وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة التنزانية تستبعد تفشي عدوى فيروسية جديدة في البلاد.

ونوه البيان إلى أنه "في الوقت الحالي، التوقعات الأكبر تشير إلى حدوث تسمم جماعي (تلوث الماء والهواء والطعام، وما إلى ذلك)".