إسرائيل تسمح بإدخال 1000 جرعة من لقاح كورونا إلى غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صادقت الحكومة الإسرائيلية على السماح للسلطة الفلسطينية بإدخال 1000 جرعة لقاح كورونا إلى قطاع غزة.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس وافقا على الطلب الفلسطيني بنقل هذه الجرعات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.



وأضافت أن السلطات الإسرائيلية ستسمح لوزارة الصحة الفلسطينية بنقل هذه الجرعات إلى قطاع غزة، الأربعاء، عبر معبر "إيريز" بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكانت السلطة الفلسطينية قالت إنها طلبت من إسرائيل السماح لها بنقل 2000 جرعة لقاح من الضفة الغربية إلى قطاع غزة قبل أيام.

وأشارت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إلى أن إسرائيل سمحت بنقل 1000 جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وكانت السلطة الفلسطينية تسلمت مؤخرا 10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

ومارست أوساط إسرائيلية ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية، لمنع المصادقة على نقل اللقاحات إلى قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنها ستتلقى في الأيام المقبلة دفعات كبيرة من اللقاح من عدة مصادر.