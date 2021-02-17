وقف التطعيم ضد كورونا في ولايات برازيلية.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات البرازيلية وقف عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في ولايات باهيا وماتو جروسو وسلفادور وكويابا، اعتبارا من الثلاثاء.

وذكرت قناة Globo التلفزيونية أنه تم وقف عمليات التطعيم في الولايات المذكورة، بسبب نقص اللقاحات.

وفي الوقت الحالي، سيتم التطعيم بالجرعة الثانية، فقط للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وسيتم ذلك في الوقت المحدد.

وأشارت القناة إلى أن الوضع يتطور بشكل مماثل، في ريو دي جانيرو، التي أعلنت سلطاتها، الإثنين، تعليق التطعيمات في المدينة اعتبارا من الأربعاء.

ويلاحظ كذلك وجود نقص في اللقاحات في كوريتيبا (ولاية بارانا)، حيث تعتزم السلطات وقف التطعيم اعتبارا من الجمعة.

وقالت سلطات فلوريانوبوليس بولاية سانتا كاتارينا، إن احتياطي اللقاح "قد ينتهي في الأيام المقبلة".

ووفقا للقناة التلفزيونية، لن يتم استئناف توريد اللقاحات من العاصمة إلى المناطق، قبل الأسبوع المقبل، على أقل تقدير.

وبدأت عملية تطعيم السكان باللقاحات ضد كوفيد، في البرازيل، في يوم 18 يناير/كانون الثاني، وخلالها يجري استخدام لقاحات شركة Sinovac Biotech الصينية، وشركة AstraZeneca البريطانية - السويدية.