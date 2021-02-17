شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يحذرون من تصرف خطير يفعله معظم الآباء مع أطفالهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من رفع الطفل الصغير من الذراعين نظراً لأن المفاصل لدى الأطفال الصغار تكون ضعيفة.

وأوضحت الرابطة أن سبب هذا الضعف يرجع إلى عدم اكتمال نمو المفاصل، كما تكون الأربطة مرتخية، ومن ثم يمكن أن يتعرض المفصل للخلع بسهولة، الأمر الذي يشعر معه الطفل بآلام شديدة.

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال وضع حماية الذراع، حيث يحرص الطفل غالباً على جعل الذراع في وضع مثني ومضغوطاً بعض الشيء نحو البطن.

وتستلزم هذه الحالة الذهاب إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن من أجل تصحيح موضع المفصل. أما في حالة إهمال العلاج، فسيعاني الطفل من محدودية حركة الذراع بشكل دائم.

وعن الطريقة الصحيحة لرفع الطفل الصغير، أوضحت الرابطة أنه ينبغي رفعه من تحت الإبطين أو حمله من القفص الصدري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.