إنفوجراف.. الإمارات تحقق إنجازا صحيا عالميا ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت دولة الإمارات لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" إلى 40.48% من إجمالي السكان في الدولة.

يأتي ذلك إضافة إلى النجاح في تطعيم 48.46% من فئة كبار السن، فيما يتم العمل حاليا مع الجهات الصحية المعنية على تحديد دورية أخذ اللقاح كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك لضمان توفير المناعة المناسبة للأشخاص.



وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الذي عقدتها حكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، الثلاثاء، أن دولة الإمارات أظهرت جاهزية نوعية في التصدي لأزمة فيروس "كوفيد-19" وقدمت نموذجا متميزا في احتواء الجائحة.

وقالت إن دولة الإمارات حققت إنجازا صحيا عالميا بتقديمها أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا بنسبة 52.56 جرعة لكل 100 شخص في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 28 مليونا وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوما بعد يوم أنها نموذج يحتذى في مواجهة جائحة "كوفيد – 19".

الإنفوجراف التالي يرصد أبرز الأرقام حول ما حققته الإمارات من إنجاز صحي عالمي ضد كورونا.



